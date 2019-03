In mehreren deutschen Städten sind am Dienstagmorgen Rathäuser evakuiert worden. Die Polizei sperrt großräumig Bereiche ab. Noch ist vieles unklar. Erste Städte geben Entwarnung.

Großeinsatz am Dienstagvormittag in mehreren deutschen Städten.

Sechs Rathäuser wurden nach Bombendrohungen evakuiert.

Drohungen gingen offenbar per E-Mail an die betroffenen Rathäuser ein.

Update vom 26. März; 10.45 Uhr: Göttingen hat als erste Stadt nach einer Bombendrohung Entwarnung gegeben. „Es besteht keine Gefahr mehr“, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Dienstag mit.

In Kaiserslautern läuft die Durchsuchung derzeit noch. Bislang wurde nichts in den beiden Rathaus-Gebäuden gefunden, teilt die Polizei via Twitter mit. 1000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind, laut dem Polizeipräsidium Westpfalz, von der Evakuierung betroffen.

Bombendrohung: Mehrere Rathäuser in Deutschland evakuiert

Erstmeldung vom 26. März; 9.40 Uhr:

Augsburg - Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen und Rendsburg.

Mittlerweile bestätigt die Polizei, dass die Rathäuser in den Städten wegen einer Bombendrohung evakuiert wurden.

Die Drohungen gingen offenbar direkt an die E-Mailadressen der jeweiligen Rathäuser, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Dies bestätigten Ermittler in mehreren der betroffenen Städte. Nähere Angaben zu weiteren Inhalten der Drohmails und zum Absender lagen zunächst nicht vor.

Augsburg: Rathaus nach Bombendrohung evakuiert

In Augsburg gab es nach einer Gewaltandrohung einen Großeinsatz der Polizei, wie Merkur.de* berichtet. Das Rathaus in Augsburg wurde evakuiert, Straßenbahnlinien, die über den Rathausplatz fahren, wurden gestoppt.

Nach Bombendrohung in Kaiserslautern: Sprengstoffspürhunde im Einsatz

In Kaiserslautern sei in der Nacht eine Drohmail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte seien auch mit Sprengstoff-Spürhunden vor Ort. Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage, erklärte der Sprecher. Die Maßnahmen würden vorsorglich durchgeführt.

Das Hauptgebäude am Willy-Brandt-Platz und das Rathaus Nord sei vorsichtshalber evakuiert worden, teilt die Polizei Kaiserslautern via Twitter mit.

#Rathaus #Kaiserslautern - Das Hauptgebäude am Willy-Brandt-Platz und das Rathaus Nord in der Morlauterer Straße werden vorsichtshalbert evakuiert. https://t.co/BQL7YP7AQB — Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) 26. März 2019

Göttingen: Polizei sperrt Bereich um Rathaus ab

In Göttingen erklärten die Ermittler kurz nach 9 Uhr: „Es befinden sich aktuell keine Personen mehr im Gebäude.“

Die Polizei sperrte Straßen um das Neue Rathaus großräumig ab. Verkehrsteilnehmer werden von der Polizei via Twitter gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Über den Großeinsatz in Göttingen und weitere Entwicklungen vor Ort berichtet hna .de* in einem News-Ticker.

Neues Rathaus wird geräumt-Grund ist eine anonyme Mail, über eine möglicherweise deponierte Bombe. Wir prüfen die aktuelle Gefahrenlage. Spezialisten sind vor Ort. Meidet das Neue Rathaus & die nähere Umgebung. Keine Spekulationen-wir melden uns, wenn wir bestätigte Infos haben! pic.twitter.com/tskvIAe49G — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) 26. März 2019





Neuenkirchen: Rathaus vorübergehend dicht

In Neunkirchen im Saarland läuft nach einer Bombendrohung seit Dienstagmorgen ein Polizeieinsatz, bestätigt die Polizei via Twitter. Das Rathaus bleibt vorübergehend geschlossen, heißt es.









