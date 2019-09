Vermisst: Polizei sucht mit Fotos nach Fabienne (16) aus Bonn

Fabienne aus Bornheim bei Bonn wird seit dem 14. September vermisst. Die Polizei hat nun Fotos von dem Mädchen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Bonn - Fabienne F. wird seit dem 14. September vermisst. Die 16-Jährige wurde zuletzt an diesem Samstag gegen 8.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in einer Jugendhilfeeinrichtung gesehen. Seitdem sucht die Polizei nach dem Mädchen. Bislang ohne Erfolg.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörden nach Fabienne suchen. Die Vermisste sei bereits mehrfach aus der Jugendhilfeeinrichtung abgehauen, teilt die Polizei mit. Die 16-Jährige soll zudem Kontakte nach Baden-Württemberg haben. Dort sei sie aber bislang nicht angetroffen worden.

Da derzeit keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort vorliegen oder mögliche weitere Anlaufadressen der 16-Jährigen bekannt ist, wendet sich die Polizei mit Fotos an die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bonn: Wer hat die vermisste Fabienne (16) gesehen?

Fabienne F. wird nach Angaben der Polizei wie folgend beschrieben: Das Mädchen ist 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, helle Hautfarbe und braun-blonde, mittellange Haare. Ihre Bekleidung ist unbekannt.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

