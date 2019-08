Suche mit Tauchern ergebnislos: Hildegard M. vermisst - Polizei mit traurigem Verdacht 

Seit dem 28. Juli fehlt von der 67-jährigen Hildegard M. aus Wachtberg bei Bonn jede Spur. Eine Suche mit Tauchern verlief bislang erfolglos. Die Polizei äußert nun einen traurigen Verdacht.

Bonn - Wo ist Hildegard M.? Bereits seit dem 28. Juli fehlt von der 67-Jährigen aus Wachtberg bei Bonn jede Spur. Wie die Polizei erklärt, wurde Hildegard M. an diesem Tag zum letzten Mal an ihrer Wohnanschrift in Arzdorf angetroffen. Seit diesem Abend gilt die Wachtbergerin als vermisst.

Vermisste Hildegard M. aus Wachtberg bei Bonn - Polizei veröffentlicht Beschreibung

Kurz nach ihrem Verschwinden durchsuchten Ermittler gemeinsam mit Flächensuchhunden das Umfeld eines Anglersees in der Nähe von Arzdorf. Mithilfe von Tauchern wurde dann auch der See selbst durchsucht, die Suche musste jedoch ohne Ergebnis beendet werden. Wie die Polizei nun erklärt, muss im Fall der vermissten Hildegard M. von einer Eigengefährdung ausgegangen werden.

Mit dem nun veröffentlichten Bild der Vermissten wenden sich Ermittler an die Bevölkerung, auch eine Personenbeschreibung zu der 67-Jährigen wurde herausgegeben. Demnach wird die Vermisste als etwa 160 cm groß, mit einer normalen Statur und blauen Augen beschrieben. Anders als auf dem veröffentlichten Foto zu sehen, hat Hildegard M. aufgrund einer Erkrankung mittlerweile jedoch keine Haare mehr.

Hildegard M. aus Wachtberg bei Bonn vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

