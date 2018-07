Frau (26) geht schwimmen - aber überschätzt sich! Freundin muss den Horror mitansehen

Eine 26-Jährige geht bei schönem Wetter schwimmen: Dann passiert ein Unglück und ihre Freundin muss den Horror mitansehen!

Boppard - In der Nacht zu Sonntag ist eine 26-Jährige beim Schwimmen im Rhein bei Boppard (St.Goar) zunächst nicht wieder aufgetaucht, wie extratipp.com* berichtet. Eine Freundin am Ufer musste den Horror mitansehen. Der Reihe nach.

Zwei Freundinnen sind am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr im Bereich der Ortslage Boppard am Rheinufer schwimmen gegangen. Eine der beiden Frauen ging ins Wasser und machte einen Fehler: Sie unterschätzte die starke Strömung und überschätzte ihre Kraft. Die 26-Jährige schwamm im Rhein, als sie plötzlich nicht mehr aus eigener Kraft zurück an Ufer schwimmen konnte.

26-Jährige geht im Rhein bei Boppard schwimmen: Freundin muss Horror mitansehen

Völlig verzweifelt musste ihre Freundin vom Ufer aus mitansehen, wie die 26-Jährige gegen die Wassermassen kämpfte: Vergebens! Die junge Frau wurde 500 Meter flussabwärts getrieben und musste Todesängste überstehen. Besonders gefährlich zudem: die 26-Jährige war in die Mitte der Fahrrinne im Rhein abgetrieben worden, in der aber am frühen Sonntagmorgen glücklicherweise kein Schiff unterwegs gewesen sei. Ein junger Mann fand die völlig aufgelöste Freundin der Schwimmerin gegen 3.35 Uhr am Rhein-Ufer. Er alarmierte sofort die Rettung.

"Unter Beteiligung der Feuerwehr, der DLRG, der Wasserschutzpolizei, des Rettungsdienstes sowie eines Polizeihubschraubers wurde eine Suchaktion eingeleitet", wie die Polizei mitteilt. Die 26-Jährige konnte so gerettet werden. "Gegen 04:05 Uhr wurde die Person durch die Feuerwehr Boppard am linksrheinischen Ufer in Höhe Rhein-km 571,400 gesichtet und an Land verbracht." Die 26-Jährige trieb über 30 Minuten im Rhein.

Ein Arzt untersuchte die Schwimmerin. Sie konnte nach dem Schock-Erlebnis nach Hause. Eine ähnliche Meldung beschäftigt unsere Leser am Montag: Mann schwimmt durch See an FKK-Strand - dort sieht er eine 49-Jährige, dann passiert der Horror!

Video: Lebensgefahr durch Strömungen

Matthias Kernstock

