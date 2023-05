Mitten in Bozen: 23-Jähriger stürzt mit seinem Auto von Brücke in reißenden Fluss und ertrinkt

Von: Johannes Welte

Die Feuerwehr zieht das verunglückte Auto aus dem Eisack-Fluss © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Folgenschwerer Unfall am Mittwochmorgen in der Stadtmitte von Bozen: Ein 23-jähriger Einheimischer ist mit seinem Wagen in den Eisack gestürzt. Der Fluss führt wegen der Schneeschmelze in den Alpen derzeit Hochwasser.

Bozen – Augenzeugen sahen, wie der junge Mann mit seinem kleinen Lieferwagen um 8.20 Uhr in einer Kurve über die Fahrbahn hinausgeriet. Der Hochdachkombi durchbrach das Brückengeländer und kippte im Fluss um, sodass der 23-Jährige kopfüber im Auto im Wasser gefangen war.

Wasserretter kämpften verzweifelt gegen die enorme Strömung

Wasserretter der Bozner Berufsfeuerwehr konnten trotz der enormen Strömung zum Unfallauto schwimmen, das genau unterhalb der Brücke liegengeblieben war. Es war mithilfe eines Feuerwehrkrans vor dem Wegspülen gesichert worden. Auch über den Kran wurde ein Retter zum Wrack abgeseilt.

Die Retter kämpften gegen die Strömung an, um die Fahrertür öffnen zu können. Unter schwierigsten Bedingungen befreiten sie ihn gegen 9 Uhr aus dem Auto. Doch alle Reanimationsversuche an Land blieben vergeblich, die Sanitäter konnten den Mann nicht mehr retten. Auch flussabwärts suchten Helfer das Wasser und das Ufer ab, um nach möglichen weiteren Insassen des Autos zu suchen, die in den Eisack gestürzt gewesen sein könnten. Das Auto wurde an Land gezogen.

