Vater und Sohn tot in Wohnung gefunden - Rätsel um Todesursache

In Brake wurden ein 48-jähriger Mann und sein 84-jähriger Vater tot in einer Wohnung aufgefunden. Noch ist der Polizei nicht klar, wie es zu dem Tod des Vaters kam.

Die Großleitstelle Oldenburg wurde zu einem Einsatz in Brake gerufen.

Eine Frau hatte ihren Bruder tot in dessen Wohnung aufgefunden.

Die Polizei fand bei einer Durchsuchung eine weitere Leiche, dessen Tod Rätsel aufgibt

Brake - Die Großleitstelle Oldenburg wurde bereits am Donnerstag, den 14. März, zu einem Einsatz in einer Wohnung in Brake gerufen. Eine Frau hatte den Informationen der Polizei zufolge ihren 48-jährigen Bruder tot in dessen Zuhause gefunden. Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte bei dem Einsatz vor Ort alles auf einen natürlichen Tod des Mannes hingedeutet.

Leichenfund in Brake: Polizei findet toten Sohn und dessen Vater

Doch der traurige Fund führte direkt zu einem weiteren: Auch der Vater des Toten wohnte in der selben Wohnung, wurde aber bereits mehrere Monate nicht mehr gesehen. Daraufhin begann die Polizei, alle Räume zu durchsuchen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten schließlich auf einen abgeschlossenen Raum. Darin fanden sie einen weiteren Leichnam. Es wird vermutet, dass es sich dabei um den 84-jährigen Vater des Mannes handelt. Aufgrund des Zustandes der Leiche geht die Polizei davon aus, dass der 84-Jährige bereits seit längerer Zeit tot ist.

Lesen Sie auch: In Saarbrücken sind ein Chemiker und seine Mutter hintereinander gestorben. Wochen später finden Experten verdächtige Kassetten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zwei Tote in Brake: Todesursache gibt Rätsel auf

Doch bei einer Obduktion der beiden Leichname gibt besonders der Tod des älteren Mannes Rätsel auf: Während der Sohn an Herzversagen verstarb, konnte bei dem älteren Mann keine sicher zu benennende Ursache festgestellt werden. Es sei demnach ein natürlicher Tod, aber auch ein Tod durch Fremdverschulden möglich.

Familiendrama bei Bremen: Ein Mann hat seine Mutter tot in Ganderkesee bei Bremen aufgefunden. Der eigene Jagdhund hatte die Frau getötet. Der Sohn handelte sofort, wie nordbuzz.de* berichtet.

Brake: Fremdverschulden bei Tod des 84-Jährigen möglich?

Sollte es sich tatsächlich um Fremdverschulden handeln, "so hätte sich der Tatverdacht gegen den Sohn gerichtet, der den Tod des Vaters verschwiegen und weiterhin dessen Rente bezogen hat", so die Polizei. Hinweise darauf, dass ein Dritter daran beteiligt war, gab es nicht.

+ Ein 48-Jähriger wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei entdeckte bei einer Durchsuchung eine weitere Leiche. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa Auch interessant: Junge (8) stirbt beim Spielen - Der Tod lauerte im Gebüsch

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.