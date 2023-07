Tunnel-Inferno um Reisebus auf Italien-Autobahn: „Die Türen brennen, ich dachte, ich sterbe“

Von: Ulrike Hagen

Reisebus-Inferno auf Italien-Autobahn: Dichter Rauch stieg aus dem Tunnel empor. © Twitter.com

Ein Reisebus ging mitten in einem Tunnel nahe Genua einfach in Flammen auf. 37 Personen mussten nach dem Horror-Brand ins Krankenhaus gebracht werden.

Cinque Terre – Was für ein Alptraum: Ein Reisebus, der auf der Autobahn A12 von der Küstenregion Cinque Terre in Ligurien in Richtung Genua in Italien unterwegs war, hat am Sonntagnachmittag (9. Juli) in einem Tunnel plötzlich Feuer gefangen – und brannte völlig aus. Der Busfahrer verhinderte das Schlimmste. Dennoch mussten insgesamt 37 Businsassen nach dem Flammen-Inferno in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Tunnel-Inferno auf Italien-Autobahn: „Die Türen brennen, ich dachte, ich sterbe“

Das Feuer ereignete sich am Sonntag in Italien, wo auch erschreckende Details über eine Deutsche, die eine Familie überfuhr, bekannt wurden. Von dem Reisebus blieb nur ein Blechskelett in einem dunklen Tunnel übrig. Das Fahrzeug war am vergangenen, heißen Sommersonntag auf der Autobahn A12 unterwegs, um nach Portovenere und den Cinque Terre nach Lomazzo in der Region Como zurückzukehren. Es wurde innerhalb einer Stunde zu einem verkohlten Wrack, verschlungen von dem flammenden Inferno, das im Bus ausbrach.

Horror-Brand im Tunnel: Fahrer des Reisebusses verhindert Tragödie

Es hätte eine Tragödie werden können. Doch das wurde von dem beherzten Fahrer des brennenden Reisebusses verhindert. Die Flammen gingen, vermutlich aufgrund von Überhitzung, von der Vorderseite des Fahrzeugs aus. Dennoch ließ der Mann zuerst alle Passagiere aussteigen, bevor er selber das brennende Fahrzeug verließ: „Es war fantastisch, er kam zurück an Bord, um denen zu helfen, die nicht aussteigen konnten, eine Dame unter Schock konnte nicht aussteigen. Er hat sich darum gekümmert“, berichten Augenzeugen anschließend gegenüber La Repubblica.

„Diese 400 Meter waren endlos“: Reisebus-Passagiere können sich aus dem Tunnel retten

Andere Passagiere erzählen geschockt: „Wir waren zu fünft, zuerst gab es ein Geräusch, dann einen sehr lauten Knall und Rauch. Zuerst ließen sich die Türen nicht öffnen, aber als sie sich endlich öffneten, stolperte ich und fiel auf den Boden, ich wurde mit Füßen getreten. Am Ende schaffte ich es mit den anderen hinaus aus dem Tunnel und wir umarmten uns alle.“

Die Fahrgäste des völlig ausgebrannten Fahrzeugs zu der italienischen Zeitung: „Diese 400 Meter gingen nie zu Ende, der Fahrer war fantastisch.“ Aber nicht nur diejenigen, die im Bus saßen, flüchteten aus dem Tunnel. Auch die Autofahrer, die durch den langen A12-Tunnel fuhren, ließen ihre Autos stehen und ergriffen zu Fuß die Flucht.

Reisebus-Inferno im Tunnel: 37 Personen ins Krankenhaus gebracht

Auch wenn die ganz große Tragödie verhindert wurde, landeten dennoch 37 Touristen im Krankenhaus. Niemand wurde schwer verletzt, aber 25 Menschen mussten zwischen San Martino und Galliera in Krankenhäuser eingeliefert werden, weil sie den dichten Rauch im mehr als anderthalb Kilometer langen (1680 Meter) Tunnel „ Monte Giugo “ eingeatmet hatten. Weitere zwölf Passagiere wurden mit einem Schock behandelt. Unter ihnen Pamela Pingardo aus Saronno: „Rauch, der Wettlauf zum Licht, die schlimmste Erfahrung aller Zeiten. Ich werde es nie wieder vergessen“, zitiert die italienische Zeitung die Buspassagierin.