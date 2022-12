Supermarkt brennt ab: Polizei hegt Böller-Verdacht gegen Jugendliche Bande

Von: Linus Prien

In Hohen Neuendorf ist ein Supermarkt in Feuer aufgegangen. © Philipp Neumann/TNN/dpa

Jugendliche haben wohl einen Supermarkt in Hohen Neuendorf zum Abfackeln gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Bande, die bereits im Vorfeld aufgefallen sein könnten.

Hohen Neuendorf – In Hohen Neuendorf in Brandenburg wurde ein Supermarkt in Brand gesteckt, das Gebäude brannte vollständig ab. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung und hat eine Jugendbande im Visier. Wie heftig die Flammen in dem Supermarkt-Gebäude wüteten, sehen Sie im Video, welches vom rbb via Twitter geteilt wurde. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung und fokussiert sich auf eine Jugendbande.

Brand in Supermarkt: Vier Jugendliche sind wohl verantwortlich

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass vier Jugendliche in schwarzer Kleidung mit Pyrotechnik ein Feuer im Bereich des Einkaufswagenunterstandes entfacht haben.

Sollten Zeugen etwas gesehen haben, können sie Angaben zur Identität der Jungen machen und werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden. Es ist durchaus möglich, dass die Gruppe schon in den Tagen zuvor durch Abbrennen von Pyrotechnik aufgefallen ist.

Brand in Supermarkt: Lage war zeitweise „kritisch“

In dem Markt waren mitunter zwei Paletten mit Feuerwerk. Die Feuerwehr konnte jedoch die Paletten rechtzeitig wässern, damit kein Feuerwerk losging. Eine Zeit lang wurde die Situation jedoch als „kritisch“ eingestuft, berichtet RTL.

Zudem seien zwei Personen durch Rauchverletzungen leicht verletzt worden: „Wir können von Glück sagen, dass niemand schwerer verletzt ist“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vorläufigen Einschätzung der Lage nach wird davon ausgegangen, dass die Böller fahrlässig geworfen wurden. Das Feuer wurde wohl also nicht mit Absicht entfacht. Darüber hinaus waren ein in der Nähe gelegener Bäcker und ein Getränkemarkt betroffen. Der Sachschaden beträgt mutmaßlich zwei Millionen Euro. (lp)