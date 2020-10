Festnahmen nach tödlichem Zusammenstoß: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Jeep - Polizei mit ersten Details

Ein Radfahrer stirbt durch die Kollision mit einem Jeep, die Insassen des Fahrzeugs flüchteten zunächst. Nun konnten zwei Männer festgenommen werden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Jeep wurde ein Radfahrer tödlich verletzt.

Die Insassen des Fahrzeugs flüchteten zunächst, kurz darauf können zwei Männer festgenommen werden.

Die Polizei äußert erste Details.

Oranienburg - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstagabend gegen 18.40 Uhr in Brandenburg. Bei der Kollision mit einem Auto war ein 55 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Er erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Von dem Fahrer des Wagens fehlte zunächst jede Spur, nun konnten zwei Männer festgenommen werden.

Brandenburg: Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Jeep - Insassen flüchten vom Unfallort

Ein 66 Jahre alter Autofahrer, der nach dem tödlichen Zusammenstoß mit dem Radfahrer in Brandenburg geflüchtet

war, ist ermittelt worden. Unweit des Unfallortes auf der Landstraße zwischen den Orten Wensickendorf und Zehlendorf konnte der Halter festgestellt werden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag.





Der Fahrer und sein Beifahrer hatten sich vom Unfallort entfernt. Der mutmaßliche Unfallwagen war nach Polizeiangaben nicht weit von der Unfallstelle entdeckt worden. Kathleen Haase von der Polizei Brandenburg erklärte gegenüber Bild: „Es befanden sich zwei Personen am Fahrzeug, beide waren alkoholisiert.“ Von beiden seien Blutproben genommen worden. Unklar ist demnach, wer am Steuer des Fahrzeugs zum Unfallzeitpunkt gesessen hatte. Wie Haase weiter erklärt, sind beide Männer festgenommen worden.

Brandenburg: Zwei Festnahmen nach tödlichem Zusammenstoß - erste Details bekannt

Wie das Blatt weiter berichtet, hätten Augenzeugen noch versucht, den tödlich verletzten Mann zu retten. Ein Quietschen der Bremsen hätten diese demnach nicht wahrgenommen. Der genaue Unfallhergang und die Ursache des Unfalls seien weiter unklar, sagte ein Sprecher gegenüber der dpa. Die Ermittlungen laufen.

