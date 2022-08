„Einsamster Mensch der Welt“ stirbt im Amazonas-Regenwald

Brasilien: Der „einsamste Mann der Welt“ soll auf dieser Aufnahme (2011) beim Fällen eines Baumes zu sehen sein. © funai

Jahrzehnte lang lebte der Indigene isoliert im brasilianischen Amazonas-Regenwald. Nun ist der wohl einsamste Mensch der Welt gestorben. Die Trauer ist groß.

Nur wenig ist über den indigenen Mann aus dem Amazonas-Regenwald (Brasilien) bekannt. Keiner kennt seinen echten Namen. Abgeschottet von der Außenwelt, ist der „Indigene Tanaru“ gestorben. Das teilte die für Ureinwohner zuständige brasilianische Behörde Funai (Fundação Nacional do Índio) mit.

Der Mann sei am 23. August 2022 tot im Stammesgebiet der Tanaru im westlichen Bundesstaat Rondônia gefunden worden. Er lag demnach in seiner Hängematte in seiner Hütte, erklärte die Funai.

Amazonas-Regenwald: „Índio Tanaru“ hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen

Den Behörden zufolge gab es keine Anzeichen für „Gewalt oder Kampf“. Die von den Ureinwohnern üblicherweise verwendeten Habseligkeiten, Utensilien und Gegenstände wären an ihrem angestammten Platz gewesen. Es habe keine Hinweise auf die Anwesenheit eines anderen Menschen gegeben.

„Alles weist auf eine natürliche Todesursache hin“, erklärte die Funai. Medienberichten zufolge war der Leichnam mit Papageien-Federn bedeckt – was einem Experten zufolge darauf hindeuten könnte, dass der Indigene wusste, dass er sterben würde. Das Alter des Mannes wird auf 60 Jahre geschätzt.

Der als „Índio Tanaru“ war auch als „Índio do buraco” (Índio des Lochs) bekannt, weil er Löcher grub, um Tiere zu fangen, oder sich in den Löchern Schutz suchte. Nach Angaben der Funai hatte er seit rund 26 Jahren alleine im Regenwald gelebt und jeden Kontakt zur Außenwelt gemieden.

Amazonas Regenwald: „Einsamster Mensch der Welt“ – Letzte Überlebende seines Volkes

Es wird vermutet, dass andere Angehörigen seines Stammes ab den 1970er Jahren bei einer Reihe von Angriffen getötet wurden – er als einziger überlebte. Das Gebiet entlang der brasilianischen Grenze nahe zu Bolivien ist nach Angaben der Nichtregierungsorganisation „Survival International“ eine der gewalttätigsten Brasiliens. Es gibt dort riesige Rinderfarmen, außerdem illegale Abholzung und illegalen Bergbau.

„Mit seinem Tod ist der Genozid an diesem indigenen Volk abgeschlossen“, erklärte Fiona Watson von der Nichtregierungsorganisation „Survival International“. „Es war wirklich ein Genozid: die bewusste Auslöschung eines gesamten Volkes durch Rinderzüchter, die hungrig auf Land und Reichtum sind.“

Funai-Mitarbeiter hatten 2018 Aufnahmen des Mannes aus dem Jahr 2011 veröffentlicht, die ihm bei Fällen eines Baumes zeigten. Die Behörden beobachtete den Mann jahrelang.

In Brasilien leben rund 800.000 Ureinwohner bei einer Gesamtbevölkerung von mehr als 212 Millionen Menschen. Im Amazonas-Regenwald gibt es noch eine Reihe kleiner indigener Gruppen ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. Laut der Behörde Funai wurden landesweit an 114 Orten solche Gruppen registriert; die Zahlen schwanken aber. (afp/ml)