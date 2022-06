Vermisster Journalist berichtete über Gewalt gegen indigene Völker: Leiche gefunden, Verdächtiger gesteht

Von: Michelle Brey

Ein Journalist und ein Indigenen-Experte wurden in Brasilien vermisst. Nun wurden menschliche Überreste gefunden. Ein Verdächtiger gestand.

Brasilia/München - Sie wurden zuletzt am 5. Juni gesehen, seither fehlte jede Spur von ihnen: Der britische Journalist Dom Phillips, der freiberuflich für den Guardian arbeitete, und der Indigenen-Experte Bruno Pereira galten als vermisst. Nach dem Geständnis eines Verdächtigen sind bei der Suche nach den beiden Männern im Amazonas-Gebiet in Brasilien nun menschliche Überreste gefunden worden. Ein Kollege des Journalisten spricht von einer „Horror-Story“.

Brasilien: Journalist und Indigenen-Experte vermisst - Verdächtiger führt Polizei zu Leichen

Ein 41-jähriger Fischer war bereits am 7. Juni verhaftet worden. Der Verdächtigte erzählte laut brasilianischer Polizei „detailliert von dem begangenen Verbrechen und nannte den Ort, an dem er die Leichen vergraben“ habe. Er habe die Ermittler zu einem „sehr schwer zugänglichen Ort“ im Regenwald geführt. Das sagte Eduardo Alexandre Fontes, Leiter der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas am Mittwoch (Ortszeit).

„Grabungen haben an dem Ort stattgefunden, sie werden fortgesetzt, aber es sind bereits jetzt menschliche Überreste gefunden worden“, fügte er hinzu. Nun müsse durch wissenschaftliche Untersuchungen „Gewissheit“ erzielt werden, ob es sich wirklich um die Leichen von Phillips und Pereira handele.

Zu den genauen Todesumständen der beiden Vermissten wollte sich der Polizeibeamte zunächst nicht äußern. „Es gab eine Konfrontation“, sagte Fontes mit Verweis auf die Aussage des Verdächtigen. Dieser sage „im Prinzip“, dass die Vermissten „durch eine Schusswaffe getötet worden“ seien. Ob der Fischer selbst die Tat beging, ließ die Polizei offen. Der Verdächtige habe gestanden, bei dem Vorfall dabei gewesen zu sein.

Phillips Frau Alessandra Sampaio sagte, dass dies ein „tragisches Ergebnis“ sei, das „der Qual des Nichtwissens über den Verbleib von Dom und Bruno ein Ende setzt“. Sie fügte hinzu: „Heute beginnt unsere Reise auf der Suche nach Gerechtigkeit.“ Sie hoffe, dass die weiteren Ermittlungen zum Motiv und der genauen Rolle des Verdächtigen beim Tod der beiden Männer „endgültige Antworten liefern“ könnten.

Brasilien: Journalist und Indigenen-Experte tot, Polizei nahm zwei Männer fest - Das ist bekannt

Seit dem 5. Juni galten der Journalist Phillips und Pereira, ein Experte für indigene Völker, als verschwunden. Sie hatten zusammen im Javari-Tal für ein Buch über Gewalt gegen Indigene und einen nachhaltigen Schutz recherchiert. Zuletzt wurde sie in einem Boot auf dem Fluss Itaquai gesehen.

7. Juni: Die Polizei verhaftete den nun geständigen Fischer, der laut Zeugen das Boot von Phillips und Pereira verfolgte. In dem Boot des Verdächtigen wurden später Blutspuren entdeckt. In der Nähe des Hauses fanden die Ermittler auch persönliche Gegenstände wie Kleidung der Vermissten.

14. Juni: Die Polizei nahm einen weiteren Mann fest. Obwohl dieser laut Polizei bestritt, an der Tat beteiligt zu sein, „haben wir Beweise gegen ihn", hieß es. Des Weiteres soll es Hinweise auf einen dritten Beteiligten geben.

Kritik an Bolsonaro nach Verschwinden der Männer - „Zwielichtiges Abenteuer“

Der rechtsradikale brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der die Ausbeutung indigener Reservate im Amazonasgebiet durch Bergbau und Landwirtschaft befürwortet, ist für seine Kommentare zum Verschwinden der beiden Männer stark kritisiert worden. Er hatte die Expedition der beiden Männer als „zwielichtiges Abenteuer“ bezeichnet.

Am Mittwoch sagte er zudem in einem Interview, Phillips sei im Amazonasgebiet „schlecht angesehen“, weil er „viele Reportagen gegen Goldgräber, über die Umwelt“ geschrieben habe. „In dieser sehr abgelegenen Region mochten ihn viele Menschen nicht. Er hätte doppelt vorsichtig sein müssen“, sagte Bolsonaro weiter. „Dort gibt es Piraten auf dem Fluss, es ist leichtsinnig, dort unbewaffnet herumzulaufen.“

„Horror-Story“ in Brasilien: Journalist offenbar tot - Kollege bezieht Stellung

Dagegen würdigte Phillips „Guardian“-Kollege Jonathan Watts den Einsatz des 57-Jährigen für die Umwelt. „Das ist eine Horror-Story, die jeden mitnimmt, der Journalist ist, der sich um den Amazonas und die indigenen Völker sowie das Lebenssystem unseres Planeten sorgt“, sagte der teilweise in Brasilien arbeitende Umweltjournalist der Nachrichtenagentur AFP. „Aber ich hoffe, sie wird Redakteure und Journalisten eher anspornen als hemmen, den Geschichten nachzugehen, die Dom wichtig waren.“



