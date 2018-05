Dieser Kronkorken löste einen Shitstorm aus - und das hat nun Folgen

Es sollte eine Aktion zur WM werden – und endete in einem Shitstorm. Jetzt hat die deutsche Brauerei Eichbaum auf die Kritik reagiert.

Mannheim - Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM in Russland. Im Rahmen einer Marketing-Kampagne zur Weltmeisterschaft hatte die Mannheimer Brauerei Eichbaum die Kronkorken ihrer Flaschen mit den Flaggen der 32 Teilnehmer-Länder versehen – und dafür einen riesigen Shitstorm geerntet, wie Sie auf mannheim24.de* lesen können.

Grund ist der Kronenkorken, der die Flagge von Saudi-Arabien zeigt – denn auf dieser Flagge ist ein muslimisches Glaubensbekenntnis auf Arabisch zu lesen.

Brauerei Eichbaum entschuldigte sich via Facebook

Am Mittwoch hatte sich die Brauerei bereits in einem Facebook-Post entschuldigt – nun zieht sie weitere Konsequenzen. Wie Eichbaum am Freitagabend mitteilt, werde die weitere Produktion der Länderkorken nun eingestellt. Die Entscheidung sei auf Anraten der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei und des zuständigen Staatsschutzes gefallen.

„Die bisher an den Handel gelieferte Menge an Flaschen mit saudi-arabischen Konkorken ist niedrig, es handelt sich nur um eine regionale Erstbestückung in geringer Reichweite. Nur jede 171ste Flasche davon trägt den Kronkorken von Saudi-Arabien“, erklärt die Brauerei außerdem auf Facebook. Dementsprechend schnell dürften die heiß diskutierten Flaschen auch wieder vom Markt sein.

*mannheim24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.