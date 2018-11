Makaberer Horror-Streich: Schlechter Halloween-Scherz hat fatale Folgen

Der schlechte und makabere Halloween-Scherz eines Betrunkenen in Braunschweig hatte folgenschwere Konsequenzen.

Braunschweig - Bei der Polizei in Braunschweig ging an Halloween, Mittwoch, 31. Oktober, der Notruf einer Frau ein. Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte die Passantin eine leblose Person mit Gesichtsverletzungen in einem Müllcontainer gefunden. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg.

Schlechter Halloween-Scherz eines Betrunkenen in Braunschweig funktioniert zu gut

+ Der Mann hatte sich tot gestellt und in einen Müllcontainer gelegt (Symbolbild) © picture alliance/dpa Vor Ort fanden die Polizisten tatsächlich eine scheinbar leblose und verletzte Person in dem Müllcontainer. Doch der Mann war alles andere als tot - dafür aber betrunken. Als Halloween-Scherz hatte er sich künstliche Verletzungen im Gesicht aufgemalt und sich anschließend in den Container gelegt, um gezielt Passanten zu erschrecken.

Makaberer Horror-Streich: Schlechter Halloween-Scherz in Braunschweig hat fatale Folgen

+ Der makabere Streich kommt den Betrunkenen nun teuer zu stehen © picture alliance /dpa Der makabere Halloween-Scherz des Mannes funktionierte gut: Die Frau, die den "leblosen" Betrunkenen fand, erlitt einen leichten Schock. Die Polizisten fanden den Streich des betrunkenen Mannes allerdings alles andere als lustig: Sie erteilten ihm einen Platzverweis. Darüber hinaus kommt ihn sein Halloween-Streich teuer zu stehen, da er die Kosten des Einsatzes zahlen muss.

