Unfall nahe bayerischer Grenze: Kleinkind rennt in fahrendes Auto – Kopfverletzung und Krankenhaus

Von: Christina Denk

In Bregenz, das am Bodensee und nahe der bayerischen Grenze liegt, ist ein zweijähriges Mädchen in ein fahrendes Auto gelaufen. (Symbolbild) © Alexander Pöschel/Imago

Am Bodensee ist ein Kleinkind in ein fahrendes Auto gerannt. Die Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Die Zweijährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Bregenz - Der Albtraum vieler Eltern: Wenn Kleinkinder plötzlich loslaufen, sind sie manchmal kaum zu stoppen. Ebenso hat sich am Freitagnachmittag (13. Mai) ein Verkehrsunfall im österreichischen Bregenz am Bodensee ereignet. Die Fahrerin des PKW versuchte noch auszuweichen.

Bregenz/Österreich: Zweijähriges Mädchen rennt in fahrendes Auto - Fahrerin kann nicht mehr ausweichen

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Zweijährige am Bodensee unvermittelt zwischen den an der Straße geparkten Autos auf die Fahrbahn und seitlich in das Auto gelaufen. Die 44-jährige Fahrerin versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, wie es hieß. Das Kleinkind prallte mit dem Auto zusammen.

Es stieß gegen den Wagen und stürzte auf den Asphalt, wobei es sich eine blutende Kopfverletzung zuzog. Die Schwere der Verletzung war nicht bekannt, das Kind musste jedoch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden, so die Polizei.

