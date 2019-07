Autobahn-Drama! Lkw rast auf Bus voller Kinder zu - Stau-Held verhindert Katastrophe

Zum schweren Unfall kam es auf der Autobahn A27 Richtung Bremen. Ein Lkw raste auf einen Bus voller Kinder im Stau zu. Ein Held verhinderte die Katastrophe.

Ein Unfall-Drama ereignete sich auf der Autobahn A27 Richtung Bremen

Ein Lkw raste aufs Stauende zu, wo ein Bus voller Kinder stand



Ein Gefahrentransporter war bei dem Unfall in Niedersachsen involviert

Ein Lkw-Fahrer verhinderter die Katastrophe bei Verden

Update vom 23. Juli 2019: Vor knapp fünf Wochen kam es zu einem schweren Unfall auf der A27 in Verden bei Bremen. Ein 40 Tonnen schwerer Lkw raste fast ungebremst auf ein Stauende zu. Dann kam es zum Aufprall! Der Lastwagen krachte in zwei weitere, im Stau stehende Lkw. Jetzt sprach der Held von der Autobahn A27 über den schweren Unfall. Dadurch, dass er seinen Truck auf der Autobahn quer stellte, schaffte er Platz und verhinderte somit eine Schulbus-Katastrophe. Die Polizei feierte den Mann für sein "geistesgegenwärtiges Handeln".

"Ich habe die Warnblicker eingeschaltet und etwa 20 Meter hinter dem Bus angehalten", erklärt Marvin Reichert der Bild (Achtung, Artikel liegt hinter Paywall). "Von hinten rauschte ein 40-Tonner mit rumänischem Kennzeichen heran. Er wurde einfach nicht langsamer." Der von Marvin Reichert quergestellte Lkw wurde vom heranrasenden Truck erwischt. Es kam zum großen Knall! Der Lkw des A27-Helden wird 100 Meter in die Leitplanke geschoben. Reichert kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Fahrer des rumänischen Lkws wurde bei dem Unfall in Verden bei Bremen schwer verletzt, das Führerhaus abgerissen.

Doch: Die Kinder im im Stau stehenden Schulbus blieben von dem Crash verschont. Die Katastrophe wurde dank des Handelns von Marvin Reichert verhindert.

A27 bei Bremen: Lkw rast auf Stau zu - auf Autobahn steht ein Bus voller Kinder

Meldung vom 17. Juni 2019: In Verden bei Bremen kam es am Montag (17. Juni 2019) zu einem riesigen Lkw-Crash, bei dem auch ein Bus voller Kinder involviert war. Über das schwere Unfall-Drama auf der A27 in Richtung Bremen berichtet nordbuzz.de*.

Zu dem Unfall-Drama kam es am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr, als ein Lkw-Fahrer aus Rumänien (38) das Ende eines Staus auf der A 27 Hannover - Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost übersah. Der 38-Jährige fuhr fast ungebremst mit seinem 40-Tonner in das Stauende. Der 38-Jährige krachte mit seinem Lkw in zwei weitere, bereits stehende Lastwagen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete. Einer der Lkw, der in den Massen-Crash auf der A27 Richtung Bremen verwickelt war, war mit Gefahrgut beladen. Dieser stand hinter einem mit Kindern vollbesetzten Reisebus als letztes Fahrzeug des Staus. Der 24-jährige Fahrer des Lkws beobachtete im Rückspiegel den Verkehr hinter sich und sah, wie der 66-jährige Fahrer des dritten Unfall-Lkws den Stau rechtzeitig erkannt hatte und hinter ihm zum Stehen kam. Doch damit war die Gefahr auf der A27 Richtung Bremen noch nicht abgewendet sein.

bei Bremen: Fahrer von Gefahrgut-Transporter rettet Kinder in Bus

Denn als Nächstes sah der 24-Jährige im Rückspiegel, wie der Lkw des Rumänen mit hoher Geschwindigkeit auf das Stauende auf der A27 nach Bremen zu raste. Der Fahrer des Gefahrguttransporter entschloss sich aufgrund des sich schnell nähernden Lkws, eine Lücke zwischen dem Bus voller Kinder vor ihm, und dem Lkw hinter ihm zu schaffen. Dafür gab er Vollgas und wich auf die linke Spur aus.

Der 38-jährige Rumäne raste kurz darauf in den Lkw des 66-Jährigen, der auf der A27 nach Bremen schon zum Stehen gekommen war. Der 66-Jährige konnte nichts mehr machen und wurde auf den Gefahrguttransporter des 24-Jährigen geschoben. Doch mit seinem Ausweichmanöver verhinderte der 24-Jährige, dass der Bus mit Kindern vor ihm in den drohenden Unfall-Drama verwickelt wurde. Der Bus blieb auf der Fahrt nach Bremen unbeschadet. Mit dieser Reaktion rettete der 24-Jährige die Kinder in dem Bus, wie die Hannoversche Allgemeine berichtete.

A27 bei Bremen: Vollsperrung der Autobahn nach

Bei dem Massen-Crash auf der A27 bei Bremen wurden Teile des Gefahrguts beschädigt. Im Lkw befanden sich vor allem Lacke und Farben, die nach dem Aufprall beschädigt waren und somit geringe Mengen ausliefen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus der Region Bremen waren in Schutzanzügen im Einsatz, um die Flüssigkeiten zu entfernen und das Gefahrgut zu bergen. Parallel dazu liefen erste Bergungsmaßnahmen auf der A27 nach Bremen an. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum Nachmittag hin. So lange blieb die Autobahn Hannover - Bremen gesperrt.

A27 bei Bremen: Schwerverletzter bei auf Autobahn

Der Sachschaden durch den Unfall-Drama dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Durch die Wucht des Aufpralls riss das Führerhaus des Lkws des Rumänen komplett weg. Der rumänische Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ein Krankenhaus nahe Bremen geflogen werden. Die Fahrer der anderen zwei Lkw kamen mit leichten Verletzungen davon.

