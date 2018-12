Mercedes zieht auf Autobahn-Standspur - Drama um VW-Golf-Fahrer auf A27

Ein Mercedes Sprinter raste auf der Autobahn A27 zwischen Bremerhaven und Bremen auf die Standspur - doch dort stand ein VW-Golf-Fahrer. Es kam zum Drama.

Bremen/Bremerhaven - Es müssen wirklich gruselige Szenen gewesen sein, die sich auf der Autobahn A27 zwischen Bremerhaven und Bremen zugetragen haben. Beteiligt: Ein VW Golf, ein Transporter und ein Mercedes Sprinter.

Bremen: VW Golf bleibt auf Autobahn A27 liegen - mit fatalen Folgen für den Fahrer

Zunächst sah die Situation alltäglich und recht harmlos aus. Ein VW Golf mit Autotrailer war auf der A27 zwischen Bremerhaven und Bremen in Höhe Hagen liegen geblieben. Ein Transporter, ebenfalls mit Trailer, stand vor dem liegengebliebenen Fahrzeug auf der Standspur der Autobahn, um Hilfe zu leisten. Die Fahrzeuge waren dabei nicht abgesichert - und dann wurde es richtig gefährlich.

+ Der Mercedes Sprinter krachte gegen den VW Golf. © Polizei Cuxhaven

Zwischen Bremen und Bremerhaven: Mercedes Sprinter verursacht Unfall auf A27

Ein 31-jähriger Mann aus Hagen, der in Richtung Bremen auf der A27 unterwegs war, geriet aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach rechts und erfasste mit seinem Mercedes Sprinter die Fahrzeuge auf der Standspur. Und nicht nur die.

VW-Golf-Fahrer wird auf A27 bei Bremen durch die Luft geschleudert

Der 21-jährige Fahrer des VW Golf wurde laut Polizeibericht regelrecht durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Seine 20-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Der 24-jährige Fahrer des anderen Transporters befand sich in seinem Fahrzeug und wurde ebenfalls schwer verletzt.

+ Der Unfall auf der A27 hat sich zwischen Bremerhaven und Bremen in Höhe Hagen ereignet. © Google Maps

Sperrung der A27 zwischen Bremerhaven und Bremen nach Mercedes-Sprinter-Unfall

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn A27 zwischen Bremerhaven und Bremen bis circa 20 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Mehr Nachrichten aus Bremen und Niedersachsen

Ein 58-jähriger Mann ist mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem schwer ausgerüsteten Traktor kollidiert.

Bei einem Unfall eines Schulbusses mit 50 Schülern wurden am Mittwochmorgen 16 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren verletzt. Der Busfahrer konnte nicht mehr ausweichen als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Zu einem Unfall-Drama kam es im Emsland, als der Dacia einer vierköpfigen Familie in einen Küsten-Kanal schleuderte. Die schwangere Frau und ihre zwei Kinder waren im Auto gefangen.

Bei einem folgenschweren Unfall bei Thuine in Niedersachsen ist ein Polo-Fahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein BMW X5 war in den Gegenverkehr geraten und hatte einen VW in die Schutzplanke geschleudert.

Schock auf der Autobahn bei Oldenburg: Plötzlich tauchte vor zwei Autofahrern ein unbeleuchteter Anhänger auf. Ein Audi A4 konnte knapp ausweichen, ein Seat Ibiza krachte frontal in das Hindernis.

Ein unfassbarer Unfall hat sich auf der Autobahn bei Bremerhaven ereignet. Ein Ford flog zunächst durch die Luft und stürzte dann zehn Meter in die Tiefe.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei Osnabrück wurde ein Lkw auf der Autobahn A1 bei Osnabrück kontrolliert. Die Beamten trauten ihren Augen nicht.

Ein Mann in Bremen hoffte auf einen schönen Abend. Dann entwickelte sich das geplante Date in eine andere Richtung - und der Albtraum an einem See im Park begann. Nicht der einzige Fall, wie sich nun zeigt.

Mega-Dreist! Ein Mercedes-Fahrer hat am Montag eine Rettungsgasse auf der Autobahn in Oldenburg einfach für sich genutzt - während hinter ihm ein Krankenwagen mit Blaulicht im Noteinsatz war.