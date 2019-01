Bahnhof-Messerstecherei nach Streit - zwei Männer stechen aufeinander ein

Messer-Attacke im Drogenmilieu: Ein Streit zwischen zwei Männern ist derart eskaliert, dass beide nach der Messer-Attacke mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus mussten.

In Bremen gab es eine brutale Messerstecherei vor dem Bahnhof

Die Tat ereignete sich im Drogenmilieu

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte

Die Polizei sucht Zeugen

Bremen - Am Montagabend, 28. Januar, so berichtet nordbuzz.de*, gerieten zwei Männer aus dem Drogenmilieu in Bremen am Breitenweg vorm Bahnhof in einen Streit. Und die Situation eskalierte gegen 18.50 Uhr komplett, als es zur Messerstecherei gekommen war.

Bremen: Messerstecherei am Breitenweg

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bremen kam es zwischen den 24 und 50 Jahre alten Männern, die dem Drogenmilieu zuzuordnen sind, zu einem Streit. Über einen möglichen Grund machten die Beamten keine Angaben. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 24-Jährige plötzlich ein Messer und stach damit zweimal auf den Oberkörper seines Gegenübers ein.

Dieser wehrte den Angriff ab, ergriff das Messer und stach ebenfalls auf seinen Kontrahenten ein. Anschließend flüchtete der 50-Jährige in einen nahegelegenen Kiosk, von wo aus die Polizei alarmiert wurde.

Bremen: Polizei ermittelt gegen Männer aus Drogenmilieu nach Messerstecherei

Beide Männer sowie das Messer konnten durch die eintreffenden Polizeikräfte in Tatortnähe am Breitenweg in Bremen angetroffen werden. Die Kontrahenten erlitten bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen und mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand allerdings nicht.

Polizei Bremen sucht Zeugen nach Messerstecherei am Breitenweg

Die Kriminalpolizei Bremen hat nach der Messerstecherei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen die 24 und 50 Jahre alten Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die gegen 18.50 Uhr am Breitenweg in Bremen etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

