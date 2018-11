Bunker verströmt komischen Geruch - Polizei macht krassen Drogen-Fund

Aus einem Bunker drang ein komischer Geruch. Dieser brachte die Polizei Bremen auf den Plan. Darin machten sie einen krassen Drogen-Fund.

Bremen - Mehr als 10.000 Cannabispflanzen! Einen solchen Fund macht auch die Polizei Bremen nicht alle Tage, wie nordbuzz.de* berichtet. Versteckt war die illegale Drogen-Plantage in einem Bunker in Bremen, im Stadtteil Hemelingen an der Sebaldsbrücker Heerstraße.

Cannabis-Plantage im Bunker: Polizei Bremen bekommt Hinweis

Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, gab es einen Hinweis auf eine mögliche Plantage in dem Bunker. Und dieser Hinweis stimmte. Nach einem schnell erwirkten Durchsuchungsbeschluss über die Staatsanwaltschaft Bremen betraten Einsatzkräfte noch am Abend das Gebäude.

+ Bremen: Die Polizei hat in einem Bunker eine riesige Cannabis-Plantage entdeckt. © Polizei Bremen / Screenshot Google Maps

Mehr als 10.000 Pflanzen sowie diverses Zubehör zur Cannabis-Zucht stellten die Beamten am Mittwochabend sicher.

Einer der größten Cannabis-Funde überhaupt in Bremen

+ Wegen der Größe der Cannabis-Plantage in Bremen vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität. © Polizei Bremen

Eine Plantage dieser Größenordnung, "buten un binnen" spricht von einem der jemals in Bremen gemachten Funde, erfordert besondere Kenntnisse und finanzielle Mittel. Daher geht die Polizei Bremen davon aus, dass die Auftraggeber aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität stammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Bremen und der Region

Der Polizei gelang Mitte der Woche in Lüneburg ein wichtiger Schlag gegen die örtliche Drogen-Handels-Szene. Sie nahm den Kopf einer Bande fest und beschlagnahmte Heroin, Kokain, Amphetamine, Haschisch und einen fünfstelligen Geldbetrag.

Ein großes Sortiment verschiedener Drogen haben Polizei und Zoll bei einer Razzia am Montag sichergestellt. Ein Fund bereitete den Beamten dabei besondere Sorgen.

Drogen-Razzia: Polizei präsentiert Mega-Fund - Mitglied der Hells Angels festgenommen

Mann in Bremen überfällt Zehnjährigen - er hat nicht mit der Reaktion des Jungen gerechnet.

Polizei weckt Mann in VW Touran - Beamte ahnen da noch nicht, wie er reagieren wird

Schwarzfahrer kann "eigenen" Namen kaum buchstabieren - aber das ist nicht sein einziges Problem