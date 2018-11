Mann zieht sich im Hauptbahnhof aus - dann wird es gefährlich

In Bremen legte ein hüllenloser Mann kurzzeitig den Schienenverkehr am Hauptbahnhof lahm, als der Bahnhofs-Flitzer über die Gleise rannte.

Bremen - Ein 60 Jahre alter Mann hatte sich am Donnerstag, 8. November, gegen 19.50 Uhr an einem Bahnsteig im Bremer Hauptbahnhof ausgezogen. Wie nordbuzz.de* berichtet,war der "Bahnhofs-Flitzer" anschließend ohne Klamotten über Gleise gelaufen und brachte sich damit in große Gefahr. Aus diesem Grund musste der Zugverkehr auf den Gleisen acht, neun und zehn kurzzeitig eingestellt werden.

Bremen Hauptbahnhof: Bahnhofs-Flitzer legt Schienenverkehr lahm: Betrunkener Mann ist aber harmlos

+ Der Schienenverkehr wurde kurzfristig beeinträchtigt © picture alliance / dpa Als die alarmierten Bahnmitarbeiter eintrafen, saß der "Flitzer" nach Angaben der Polizei noch immer unbekleidet auf der Bahnsteigkante von Gleis neun. Der alkoholisierte Mann aus Bremen wurde von Bundespolizisten zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Wache genommen, bevor er sich - auf Norddeutsch gesagt - "den Mors verkühlt" hätte. Die Gründe für sein anstößiges Verhalten nannte der 60-Jährige nicht. Er wurde er nach einer Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit wieder entlassen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

