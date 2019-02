Junge Mutter mit drei Kindern vermisst - alle vier benötigen ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet um Mithilfe und Hinweise im Falle einer vermissten Frau. Die junge Mutter verließ mit ihren drei minderjährigen Kindern eine Klinik und verschwand. Alle benötigen ärztliche Hilfe.

Bremen - Eine junge Mutter und ihre drei minderjährigen Kinder werden vermisst. Sie verschwanden, nachdem sie am Dienstag, 12. Februar, in den Abendstunden eine Klinik in Bremen-Osterholz verlassen hatten. Die 34-jährige Kdija Buarfa ist nicht sorgeberechtigt und leidet unter einer ansteckenden Krankheit. Alle vier Personen benötigen dringend ärztliche Hilfe. Die Polizei bittet um Hinweise, wie nordbuzz.de* berichtet.

Mutter und drei Kinder in Bremen vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Nach Polizeiangaben wird die 34-jährige Kadija Buarfa mit ihren drei minderjährigen Kinder vermisst. Die Polizei Bremen bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Familie geben? Die Frau befand sich in einem Klinikum in Bremen-Osterholz in stationärer Behandlung. Seit dem sie dieses in den Abendstunden des 12. Februar verließ, verliert sich die Spur. Auch ihre Kinder, zwei Jungen im Alter von sechs Monaten und 13 Jahren sowie ein Mädchen im Alter von 11 Jahren, befanden sich zuletzt im Krankenhaus. Alle vier sollen gemeinsam unterwegs sein. Erst kürzlich war ein vermisstes Mädchen tagelang verschwunden, tauchte schließlich jedoch wieder auf, wie nordbuzz.de* berichtet.

Nach Klinik-Aufenthalt in Bremen verschwunden - Mutter und Kinder vermisst

Wie die Polizei mitteilt, ist die junge Mutter aus Bremen nicht sorgeberechtigt und leidet unter einer ansteckenden Krankheit. Sie und ihre Kinder benötigen dringend ärztliche Hilfe. Die vermisste Kadija Buarfa wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank beschrieben und hat dunkles, lange Haar. Sie hat braune Augen und ein Muttermal auf der linken Wange. Auffällig ist, dass das Mädchen aufgrund einer Fehlstellung des Fußes humpelt. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

