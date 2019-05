Mann spaziert nachts durch Park - er ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt

Mitarbeiter der Hochschule Bremen wissen: Wer dort des Nachts entlanggeht, der weiß worauf er sich einlässt.

Die Haltestelle befindet sich zwischen Kita, auf der einen Seite der Langemarckstraße, und der Hochschule Bremen, die ein Jurist aus Heidelberg gründete, der sie als PKK-Unterstützter über 25 Jahre leitete und an der der jüngst verstorbene CDU-Politiker Jörg Kastendiek studierte, auf der anderen. Die beschriebene Parkanlage dort, die "Neustadtwallanlagen", ist Tag und Nacht beliebter Treffpunkt für Kriminelle aus der Obdachlosen-, Trinker- und Drogenscene. Die be- und umlagern auch regelmäßig die Hochschule, die sich zum Teil mit ihren Gebäudeflächen an ihr erstrecken, wie auch in der Großen Johannisstraße und die Mensa der Hochschule.

Im ganzen Stadtteil verteilen sich Hochschulgebäude von der Weser, mit der ihr angegliederten, ältesten Seefahrerschule Deutschlands, die seit der Beluga-Reederei-Krise nicht einmal mehr ein Abklatsch ihrer selbst ist, bis zum Flughafen, wo Piloten an ihr ausgebildet werden, wie beliebte Aufenthaltsorte für Drogenabhängige. Die Neustadtwallanlagen gehen in die Neustadtcontrescarpe über, wo ein Methadoarzt praktiziert und vor dort an den Grünzug "die Pipe", an dem das Rot-Kreuzkrankenhaus und ein bei dieser Klientel ebenso beliebter Kiosk als Treffpunkt dient. Dort am Hauptstandort Neustadtwall befindet sich zwischen den Gebäuden, die an der Straße Neustadtwall liegen, eine Diskothek, vor der es auch schon zu einem Mord an einem jungen Mann kam.