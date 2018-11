Mann überfällt Zehnjährigen - er hat nicht mit der Reaktion des Jungen gerechnet

Ein Dieb hat einen zehnjährigen Jungen beklaut - weit ist er mit der Beute nicht gekommen. Denn mit der Reaktion des Kindes konnte er wirklich nicht rechnen.

Bremen - Ein Junge aus Bremen hat am Dienstag das Schicksal seines Portemonnaies einfach selbst in die Hand genommen. Und das im Alter von gerade mal zehn Jahren. Was war passiert?

Bremen: 10-jähriger Junge wird bestohlen

Gegen 16.15, so teilt die Polizei mit, wollte sich der 10-jährige Junge aus Bremen in der Neustadt an einem Kiosk an der Gottfried-Menken-Straße etwas kaufen. In der Folge fiel dem Jungen allerdings sein Portemonnaie auf den Boden.

Bremen: Dieb schubst Jungen und flüchtet - weit kommt er in der Neustadt nicht

Als er es wieder aufheben wollte, wurde der Junge von einem unbekannten Mann geschubst. Der Dieb nahm den Geldbeutel und flüchtete in Richtung Gneisenaustraße. Weit sollte er allerdings nicht kommen - den der 10-Jährige reagierte umgehend.

Junge verfolgt Dieb in Bremen - und stellt ihm ein Bein

Er nahm seinen Schulranzen ab, bat einen anderen Mann, darauf aufzupassen - und verfolgte den Dieb auf eigene Faust. Und tatsächlich: Nach wenigen Metern hatte der Junge den flüchtenden Mann bereits eingeholt. Wie ein 10-Jähriger einen Erwachsenen stoppen kann? Ganz einfach: Er stellt ihm ein Bein.

Dieb flüchtet weiter durch Bremen - ohne Beute

Und genau das hat der Junge in Bremen auch gemacht, er stellte dem Dieb ein Bein, woraufhin dieser auf den Boden stürzte. Dabei verlor er das zuvor geklaute Portemonnaie. Der Junge nahm sein Eigentum wieder an sich, lief zurück zu seinem Schulranzen und anschließend nach Hause. Der Dieb flüchtete weiter die Gneisenaustraße entlang durch die Bremer Neustadt - allerdings ohne Beute.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

