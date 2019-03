Motorrad mit zwei Männern stoppt neben Autofahrerin - sie haben Grausames vor

Eine Autofahrerin wurde in Bremen Opfer von einem Überfall. Zwei Männer auf einem Motorrad raubten die Frau mit einem Messer aus. Die Polizei sucht beide Biker.

Bremen - Am Montagvormittag, den 4. März, kam es im Stadtteil Oberneuland in Bremen zu einem brutalen Überfall auf eine 28-Jährige. Als die junge Frau ihr Auto an der Oberneulander Straße geparkt hatte, stoppte neben ihr ein Motorrad, auf dem zwei Männer saßen. Plötzlich zückte der Fahrer vom. Motorrad ein Messer, mit dem er das Opfer bedrohte, während sein Komplize vom Motorrad abstieg und die Frau festhielt.

Überfall in Bremen: Motorrad stoppt neben Autofahrerin - Männer rauben Frau aus

Der Mann entriss der geschockten Frau zwei diamantbesetzte Goldohrringe und eine Luxus-Armbanduhr der Marke Rolex aus Gold, sowie mehrere Geldscheine aus ihrem Portmonee. Anschließend flüchteten die brutalen Räuber auf ihrem Motorrad wieder stadtauswärts. Das berichtete die Polizei Bremen.

Bremen: Frau bleibt bei Überfall von Motorradfahrern unverletzt

Die 21-Jährige Frau aus Bremen blieb bei dem Überfall zum Glück unverletzt, kann aber nur eine sehr ungenaue Beschreibung der brutalen Täter abgeben.

Die zwei Männer trugen beim Überfall der Aussage des Opfers nach schwarze Motorradkleidung, Handschuhe, sowie schwarze Motorradhelme.

Trotz der vagen Beschreibung der Täter, bittet die Polizei Bremen um Hinweise und sucht nach Zeugen, um die Biker schnell zu fassen.

Bremen: Polizei sucht nach Überfall auf Frau zwei Männer auf Motorrad

Die Zeugen können sich unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst melden. Darüber hinaus warnt die Polizei Bremen in diesem Zusammenhang ausdrücklichnochmal vor dem Ankauf von Schmuck und Uhren mit unbekannter Herkunft. Dabei könnte es sich nämlich um Diebesgut handeln.

