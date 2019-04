Nach Vergewaltigung einer 16-Jährigen: Deshalb bedankt sich die Polizei bei der Bevölkerung

Im Februar wurde ein Mädchen in Bremen Opfer einer Vergewaltigung. Zwei Monate später bedankt sich die Polizei bei der Bevölkerung.

Vergangenen Februar wurde ein 16-jähriges Mädchen in Bremen von einem Unbekannten vergewaltigt

Die Polizei veröffentlichte Bilder des Tatverdächtigen

Es wurden viele Hinweise der Bevölkerung ausgewertet

Diese führten zu einer Festnahme in Stade

Bremen - Zwei Monate nach der Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens in Bremen konnte die Polizei am Wochenende einen wichtigen Erfolg feiern, wie nordbuzz.de* berichtet.

Zwei Monate nach Vergewaltigung einer 16-Jährigen: Polizei Bremen bedankt sich für Mithilfe

Bei diesem grausamen Fall hat die Hilfe der Bevölkerung in Bremen eine entscheidende Rolle gespielt. Am Abend des vergangenen 5. Februars wurde ein junges Mädchen im Bereich der Wallanlagen von einem Unbekannten vergewaltigt. Die Kriminalpolizei hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen und Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Auch in Hannover ist es zu einem schockierenden Fall gekommen: Eine Frau wurde von einem ehemaligen Psychiatrie-Patienten vergewaltigt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hinweise aus der Bevölkerung führen zu Festnahme nach Vergewaltigung: Polizei Bremen stellt Tatverdächtigen

Nachdem viele Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen waren, konnte der Gesuchten identifiziert und im niedersächsischen Stade lokalisiert werden. Am Samstagabend wurde er dann endlich festgenommen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus Syrien. Wie die Polizei mitteilte, leistete der Tatverdächtige bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Am Sonntag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Nach dem Erfolg der Fahndung bedankt sich die Polizei Bremen bei der Bevölkerung für die entscheidende Mithilfe bei dieser Festnahme.

#Fahndungserfolg! Der wegen Vergewaltigung einer 16-Jährigen gesuchte Tatverdächtige konnte identifiziert und festgenommen werden. Er wird noch heute einem #Haftrichter zugeführt. Die #Fahndung ist zu löschen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung #Bremen https://t.co/Sn0PkCxgT9 — Polizei Bremen (@BremenPolizei) 14. April 2019

In Salzgitter bei Braunschweig kam es unterdessen zu einem tödlichen SEK-Einsatz, nachdem sich ein Mann verbarrikadierte und die Polizei bedrohte, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm