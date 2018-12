Böller mit Youtube-Video-Anleitung selber gebaut - die Folgen sind fatal

Drei Freunde aus Niedersachsen wollten kurz vor Silvester selber Böller bauen - mithilfe der Anleitung eines Youtube-Videos. Doch dann spielten sich dramatische Szenen ab.

Bremen / Fischerhude - Zu Silvester wollten drei Freunde aus Niedersachsen selber Böller bauen. Die Tipps suchten sie bei Youtube. Doch dann kam es in Fischerhude bei Bremen zu einem folgenschweren Unfall, wie nordbuzz.de* berichtet.

Selber Böller bauen nach Youtube-Anleitung: Drama bei Bremen

Ein 18-Jähriger erlitt bei dem Böller-Unfall schwere Verbrennungen und lag auch am Samstag noch mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher in Verden sagte. Zuvor müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben.

Böller selber bauen: Teenager bei Bremen nach Explosion schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil es an der Molkereistraße in Fischerhude bei Bremen zu einem Brand einer Scheune gekommen sein soll. Vor Ort gelang es der Feuerwehr, die kurze Zeit später mit einem Großaufgebot vor Ort war, das Feuer in der betroffenen Scheune abzulöschen.

Drama vor Silvester bei Bremen: Teenager mit schweren Verbrennungen nach Böller-Explosion lebensgefährlich verletzt

Tragisch hingegen sind die Folgen für einen Teenager, der nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei dabei war, als das Feuer durch den Umgang mit Böllern und weiteren bislang unbekannten explosiven Stoffen verursacht wurde. Offenbar führte das Hantieren mit den Substanzen zu einer Detonation, bei der ein 18-Jähriger lebensgefährliche Verbrennungen erlitt.

Die Böller-Bastler nutzten dabei nach Polizeiangaben Utensilien wie ein Küchensieb oder eine Waage. Der selbstgebaute Böller zündete aber nicht wie geplant und 60 Prozent der Haut des 18-Jährigen verbrannten. Ein Gleichaltriger wurde leicht verletzt, der dritte Freund nicht.

Mit Material von dpa

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

