Party mit 300 Menschen eskaliert - Polizei wird von Gastgeber überrascht

In Bremen ist die Polizei wegen einer ausufernden Party mit knapp 300 Menschen in einer Wohnung angerückt. Der Gastgeber ließ sich das aber nicht gefallen.

In der Falkenstraße in Bremen Mitte fand eine Party mit rund 300 Menschen statt

Nachbarn alarmierten wegen Ruhestörung die Polizei Bremen

Der Bewohner widersetzte sich und filmte die Aktion der Beamten

Bremen - Um kurz vor drei Uhr morgens hielten die Nachbarn den Lärm offenbar nicht mehr aus, wie nordbuzz.de* berichtet. Mehrere Personenriefen die Polizei wegen einer Party in der Falkenstraße in der Wohnung eines 37-jährigen Mannes, auf der rund 300 Leute feierten.

Wie die Polizei Bremen mitteilt, war die Lärmquelle unschwer erkennbar. Als die Beamten den Besitzer der Wohnung aufforderten, die Party aufzulösen und die Musik leiser zu drehen, um die Nachtruhe einzuhalten, wollte sich dieser das jedoch nicht gefallen lassen.

Bremen: Party eskaliert - Gastgeber filmt Einsatz der Polizei in Wohnung

Als die Polizei anfing, alle Partygäste aus der Wohnung zu bitten, flippte der 37-Jährige aus. Er versuchte die Polizisten, die sich Zugang zu der Wohnung verschaffen wollten, wegzuschubsen. Als das offenbar nicht viel Wirkung zeigte, begann er den Einsatz mit seinem Handy zu filmen - eine Verletzung der sogenannten Vertraulichkeit des Wortes. Dass die Beamten ihn darauf hinwiesen, dass er das nicht dürfe, ignorierte der 37-Jährige mehrfach.

Party in Bremen: Nachbarn rufen Polizei - Beamte brauchen Verstärkung

Die Polizei rief inzwischen Verstärkung zur Hilfe, um weitere Eskalationen bei der Party zu vermeiden, da die Stimmung zunehmend aggressiver wurde. Gegen den 37-jährigen Störenfried wurden Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Polizeigewalt und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingeleitet. Auch aufgrund der Ordnungswidrigkeit wegen unzulässigem Lärmserwartet den Mann wohl eine saftige Geldbuße. Sein Mobiltelefon musste er abgeben.

