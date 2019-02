Touristin erhebt schwere Vorwürfe gegen beliebten Minion - er soll dreiste Tat begangen haben

Ekel-Alarm am Bahnhof! Was sich in diesem Glas befindet, verwirrt sogar die Polizei

Kurioser Fund am Bahnhof in Hamburg-Harburg: Ein Reisender übergab der Polizei in Hamburg ein Glas. Der Inhalt: ekelige Blutegel. Der Inhalt verwirrte sogar die Beamten.