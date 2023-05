Brennerbasistunnel: Mega-Bohrmaschine legt bei Innsbruck los

Von: Johannes Welte

Die Tunnelbohrmaschine wird zusammengebaut © Jan Hetfleisch BBT SE

Ab sofort wird am Brennerbasistunnel auch von Norden aus gebohrt. Gestern begann in der Sillschlucht nahe der Brennerautobahn südlich von Innsbruck die gigantische Tunnelbohrmaschine „Lila“ sich zu drehen.

Innsbruck - Rund 1000 Meter unter der Erdoberfläche wurde die 2420 Tonnen schwere Bohrmaschine in einer Kaverne zusammengebaut. „Lila“ hat einen Bohrdurchmesser von 10,4 Metern und ist 160 Meter lang. „Alleine die Montage dauerte drei Monate“, so das Baukonsortium BBT in einer Pressemitteilung.

Aufwändiges Notprogramm für Bauarbeiter

Der Mega-Bohrer wird sich 8,1 Kilometer nach Süden vorarbeiten und dabei die östliche der beiden Hauptröhren erstellen, in denen einmal die Züge fahen sollen. Der Bohrer setzt auch gleich die schweren Betonverkleidungen in die Röhre, die Tübbinge, die die Wand der Röhre bilden. Auch Lüfter, Entstauber und Trafoanlagen gehören zu „Lila“, ebenso Rettungscontainer, die mit Wasser und Nothilfe-Utensilien ausgerüstet sind und von außen mit Frischluft versorgt werden. Sie sollen Tunnelarbeiter im Notfall schützen. Das Ausbruchmaterial wird über Förderbänder direkt auf benachbarte Deponien transportiert.

Die zweite Tunnelbohrmaschine „Ida“, die die westliche Hauptröhre des Tunnels in Richtung Süden auffahren wird, startet Mitte Juni 2023. Erst am 30. März kam die südliche Tunnelbohrmaschine „Virginia“ von Südtirol kommend nach vier Jahren und 14 Kilometern Strecke unter der Grenze am Brenner an.

2032 soll der Tunnel fertig werden - lange vor Bayerns Zulaufstrecke

Der Brennerbasistunnel verläuft auf 55 Kilometern zwischen Innsbruck und Franzensfeste in Südtirol. Er dient als Kernstück einer neuen Bahnmagistrale von München bis Verona, die die Brennerautobahn entlasten soll. Der Brennerbasistunnel ist nach Fertigstellung der längste Eisenbahntunnel der Welt.

Das Datum für die Fertigstellung hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach verschoben und ist derzeit auf 2032 anvisiert. Kostenschätzungen gingen zuletzt von 9,57 Milliarden Euro aus. Kritik gibt es an der verspäteten Planung der Zulaufstrecken, vor allem in Bayern. Hier wurden die Trasse erst 2021 vorgestellt, es gibt heftige Anwohner-Proteste. Derzeit ist die Inbetriebnahme der bayerischen Strecke für 2040 vorgesehen.