Brezenbacken als Kulturerbe: Baden-Württemberger stellen Antrag – Özdemir will länderübergreifende Initiative

Von: Anna Lorenz

Die Breze als Kulturerbe der UNESCO, Bundesernährungsminister Özdemir in Plauderlaune über Gebäck und die Frage: Welche Brezn ist denn nun die Beste? All dies löste die württembergische Bäckerinnung nun aus.

Bad Urach – Die Form kennt jeder, bei der Betitelung scheiden sich bereits die Geister und was die Frage betrifft, welche denn nun die Beste ist, da wird klar: Geschmäcker sind nun mal verschieden. Die Breze, auch als Brezel oder Brezn bekannt, sorgt gegenwärtig dank eines Antrags der baden-württembergischen Bäckerinnung für Furore. Die Zunft hat nämlich den Antrag gestellt, das traditionelle Handwerk des Backens der beliebten Speise aus Laugenteig auf die nationale Anwärterliste für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO zu setzen.

Breze als Kulturerbe: Özdemir fordert länderübergreifende Initiative

Es war sein erster Termin als Bundesernährungsminister in seiner alten Heimat Bad Urach auf der Schwäbischen Alb und so schwelgte Cem Özdemir nicht nur in Erinnerungen, als er am Donnerstag (25. August) die Bäckerei BeckaBeck besuchte; auch der Lokalpatriotismus des 56-jährigen Grünen-Politikers ließ ihn sich klar dazu bekennen, dass gute Brezen in Berlin „schwierig zu finden“ seien, wo doch feststehe: „Die beste Brezel ist schwäbisch“.

Der Minister versuchte sich in der baden-württembergischen Stadt allerdings nicht nur im Herstellen des geschlungenen Backwerks, sondern sicherte den Bestrebungen der Bäckerinnung, das traditionelle Brezenbacken schützen zu lassen, seine Unterstützung zu. Das Gebäck, das auch in Bayern, Österreich, der Schweiz und dem Elsass beheimatet ist, solle, wie bereits das traditionelle deutsche Brauhandwerk und das Brotbacken, ebenfalls immaterielles Kulturerbe werden. Hierfür habe der Politiker bereits Gespräche mit österreichischen, bayerischen und französischen Verantwortlichen geführt, da er sich dafür einsetze, „dass es eine länderübergreifende Initiative wird.“

Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) unterstützt das Bestreben, die Breze zum Kulturerbe zu erklären und zeigt während des Besuchs einer Filiale der Großbäckerei BeckaBeck stolz ein Exemplar des Gebäcks. © Marijan Murat/dpa

Breze als Kulturerbe? Ob bayerisch oder schwäbisch – Das macht das Gebäck so besonders

Woher die Breze ursprünglich stammt, das weiß niemand so recht. Der Legende nach soll ein Uracher Hofbäcker 1477 das Laugengebäck in Todesangst erfunden haben. Wegen Frevelns wollte Graf Eberhard ihn hängen lassen, doch gab ihm die Chance, sein Leben zu retten, wenn er es schaffe, innerhalb von drei Tagen ein Brot zu backen, durch das drei Mal die Sonne scheine. Ob die Breze deshalb die geschlungene Form hat? Wer weiß.

Nicht wegzudenken: Die Breze gehört zu vielen bayerischen Schmankerln einfach dazu. (Symbolbild) © Bernd Juergens/imago

Was allerdings feststeht, ist, dass, um hinsichtlich des Antrags bei der UNESCO an einem Strang zu ziehen, der Zwist um die beste Breze in den Hintergrund treten muss. Wie Bernd Kütscher, Direktor der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks, weiß, ist der Konkurrenzkampf aber nicht nur ein lokalpatriotischer. So unterscheiden sich nämlich beispielsweise bayerische Breze und schwäbische Brezel tatsächlich an der Dicke der „Ärmchen“ und damit der Knusprigkeit. Zudem werde die bayerische Breze vor dem Backen nicht eingeschnitten und habe mit meist unter drei Prozent einen deutlich niedrigere Fettgehalt als die schwäbische Variante, die mit bis zu zehn Prozent aufwartet. Und da Fett der Geschmacksträger sei, so Kütscher, falle das Aroma auch jeweils anders aus.

Ob bayerisch oder schwäbisch, in jedem Fall wird die Breze, wie Martin Reinhardt, Landesinnungsmeister von Württemberg, erklärt, jedoch „erst durch ihre handwerkliche Fertigung, das Schlingen der Brezel mit ihrer speziellen Wurftechnik, zu einem besonderen Gebäck. Das geschieht auch heute noch ganz oder weitestgehend ohne Maschinen und mit überlieferten traditionellen Methoden und Techniken.“ Und wenn es nach Cem Özdemir geht, bald auch unter dem Schutz der UNESCO. (askl)