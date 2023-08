Deutscher tötet britische Millionärstochter in Schweizer Nobelhotel – Autopsie widerlegt Würgespiel-Aussage

Der Deutsche Marcel S. erwürgte 2019 die britische Millionärstochter Anna R. in einem Nobelhotel im Schweizer Tessin. Jetzt verkündete ein Schweizer Gericht die endgültige Strafe.

Montalto/Lausanne – Es war eine Liebesbeziehung wie in einer Hollywood-Romanze: Zu ihrem 21. Geburtstag hatte die Britin Anna Florence R. von ihrem wohlhabenden Vater, Treuhänder eines der renommiertesten Pferdegestüte Großbritanniens, eine Weltreise geschenkt bekommen. In Thailand lernte sie auf dieser Reise den deutschen Marcel S. kennen. Sie begann eine Romanze mit ihm.

Deutscher tötet britische Millionärstochter in der Schweiz: Streit um Geld eskalierte wohl

Zwei Monate später endet das Glück am 9. April 2019 in einem Hotelzimmer in Muralto im Schweizer Tessin bei Locarno am Lago Maggiore auf grausame Weise: Das Paar hatte im Vier-Sterne-Hotel La Palma au Lac übernachtet. Am Abend tranken sie laut The Times beim Abendessen eine 140-Dollar-Flasche Champagner, bevor sie in das gebuchte Hotel-Penthouse zurückkehrten.

Dann sollen die beiden lautstark gestritten haben, das berichteten später Zimmernachbarn der Polizei. Weil Marcel S. laut dailymail Schulden hatte und mit der Kreditkarte der Millionärstochter mehrere Transaktionen getätigt hatte, soll Anna Florence R. gedroht haben, Schluss mit ihm zu machen.

Freundin tot im Badezimmer: Der Tatverdächtige spricht von Unfall bei heftigem Liebesspiel

Wenig später rennt Marcel S. an die Rezeption, um Hilfe zu holen, seiner Begleiterin ginge es schlecht. Die Sanitäter finden Anna Florence R. mit Schnittwunden und Prellungen am Boden des Badezimmers, sie ist bereits tot. Marcel S. stellt das später als Erotik-Unfall hin: Ein Würgespiel sei schiefgelaufen, er habe Anna R. „versehentlich“ stranguliert, sagte er später vor Gericht.

Die Polizei nahm ihn am Tag nach der Tat fest. Marcel S. war den Ermittlungen der Polizei zufolge chronisch pleite. Die Ermittlungen ergaben allerdings, dass es vor der Tat zu keinen sexuellen Aktivitäten des Paares gekommen sei. „In jener Nacht gab es keinen Sex. Nur einen Femizid“, so die Staatsanwältin Canonica Alexakis in der ersten Verhandlung. Die Obduktion einer erschossenen Deutschen in Griechenland gab hingegen Rätsel auf. Fünf Monate nach dem Tod von Anna Florence R. fanden Fahnder ihre Kreditkarte hinter einer Verkleidung – in einem Aufzug des Hotels versteckt. Marcel S. behauptete laut The Times, er habe sie im Spaß dort deponiert.

Mord-Verfahren gegen Deutschen: Türsteher kämpft sich durch alle Instanzen – jetzt wird er abgeschoben

Im Oktober 2021 wird Marcel S. vom Strafgericht in Lugano wegen vorsätzlicher Tötung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Marcel S. focht das Urteil an, das Appellationsgericht von Locarno verlängere die Strafe ein Jahr später aber sogar noch um sechs Monate. Auch gegen dieses Urteil legte der Türsteher Beschwerde ein. Am Donnerstag (3. August) verkündete das Bundesgericht in Lausanne, dass das letzte Urteil von 18,5 Jahren Haft bestätigt sei, damit ist es rechtskräftig.

Darin ist auch die Strafe für eine weitere schwere Körperverletzung und Veruntreuung enthalten. Im Anschluss an die Haft wird Marcel S. nach Deutschland abgeschoben, er bekommt dann nochmals 14 Jahre Aufenthaltsverbot für die Schweiz.

