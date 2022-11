Britischer Moderator kündigt auf Preisverleihung seinen zeitnahen Tod an

Von: Ines Baur

Teilen

Der englische Moderator James Whale hat viele Fans. Und auch Menschen im Publikum, die ihn nicht mögen. Ihnen allen brachte er eine traurige Nachricht. © IMAGO / Cover-Images

James Whale gilt als einer der bekanntesten Radiomoderatoren in Großbritannien. Bei einer Preisverleihung erzählt er während einer emotionalen Rede, dass er bald sterben wird.

London/München - Der englische TV und Radio-Moderator James Whale machte bei den „British Curry Awards“ in London eine traurige Mitteilung. In einer Rede verkündete er, dass er an Krebs im Endstadium leide und nicht mehr lang leben werde, schreibt der mirror.co.uk.

Moderator kündigt seinen Tod an - „Aber es geht mir gut.“

Whale sagt in seiner Ansprache, dass er nur noch wenige Monate hat. Zwei Jahre nach der Bekanntgabe seiner Erkrankung hätte sich der Krebs auf sein Gehirn, seine Wirbelsäule, seine Niere und seine Lunge ausgebreitet. Der Moderator polarisiert und hat nicht nur Fans bei den Zuschauern hat. In seiner Rede sagte er daher: „Ich weiß, dass viele von Ihnen mich nicht mögen. Aber nächstes Jahr um diese Zeit werde ich nicht mehr hier sein.“

Wie das Publikum vielleicht hören könnte, bekäme er eine Chemotherapie, die ihm das Atmen erschwere. „Aber es geht mir gut. Machen Sie sich keine Sorgen.“ Der 71-Jährige, der seit den Achtzigerjahren fester Bestandteil der britischen Fernseh- und Radiolandschaft ist, gibt dem Publikum einen Rat: „Ich möchte sagen, dass man seine Zeit nicht mit dummen Dingen vergeuden sollte, die nicht wichtig sind. Ich bin 71 und hatte ein tolles Leben.“

Krebskranker Moderator hat bereits seine erste Frau an die Krankheit verloren

Vor über 20 Jahren hatte Whale bereits schon einmal gegen die Krankheit gekämpft. Damals war bei ihm Nierenkrebs diagnostiziert worden, den er aber besiegte. Doch 2019 kehrte der Krebs zurück und breitete sich aus. Tragisch: Ein Jahr zuvor starb seine erste Frau Melinda an Lungenkrebs. Die beiden waren fast 50 Jahre verheiratet und haben zwei Söhne. Seine neue Liebe, Nadine Talbot-Brown, heiratete der Moderator vergangenen Oktober.

Das Thema Krebs beschäftigt auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Sie hat am Dienstag Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zu einem Gespräch in Brüssel empfangen. Die EU plane ein Programm zur Stärkung der Krebsvorsorge, das sie begrüße, erklärte Schwesig, die selbst an Krebs erkrankt war.