Sommer-Flugchaos: British Airways streicht bis Oktober 10.300 Flüge - „Unterschätzen die Auswirkungen nicht“

Von: Lukas Einkammerer

British Airways hat angekündigt, in den kommenden Monaten 10.300 Kurzstreckenflüge streichen zu wollen. Grund dafür soll eine Änderung im britischen Luftverkehr sein.

London – Der Sommer ist da. Endlich kann man wieder bis spätabends draußen bleiben und mit Sonnenbrille und kurzer Hose die wohlverdienten Sonnenstrahlen genießen. Etwas Schöneres gibt es kaum.

Der blaue Himmel und die hohen Temperaturen der letzten Wochen dürften bei vielen auch für ordentlich Reisestimmung sorgen. Während es leidenschaftliche Urlauber in den letzten zwei Jahren nicht immer ganz so einfach hatten, locken in den kommenden Monaten nun wieder Italien, Mallorca und andere beliebte Touristen-Hochburgen die Massen an. Der Weg in den Urlaub könnte sich diese Saison allerdings als etwas schwierig erweisen. Denn viele Fluglinien verzeichnen zunehmend mehr Ausfälle und gestrichene Flüge und an den Flughäfen selbst kommt es aufgrund fehlenden Personals oft zu langen Schlangen und noch längeren Wartezeiten. Entspannter Start in den Familienurlaub? Leider Fehlanzeige.

British Airways streicht 10.300 Flüge: Fluggesellschaft will Urlaubsflüge schützen

Nachdem viele andere Fluggesellschaften in den letzten Wochen und Monaten entweder streikten oder unzählige Flüge absagten, macht nun auch British Airways vielen Flugreisenden einen Strich durch die Rechnung. Denn wie das Unternehmen mit Sitz im Londoner Stadtteil Hillingdon verkündete, sollen bis zum Ende der Urlaubssaison im Oktober 10.300 Kurzstreckenflüge gestrichen werden. Wer aus oder ins Vereinigte Königreich reist und bereits einen Linienflug gebucht hat, muss also eventuell nochmal umplanen.

Das Flugchaos geht weiter: British Airways hat angekündigt, über 10.000 Flüge streichen zu wollen. © IMAGO / VXPictures.com

British Airways streicht 10.300 Flüge: Neue Vorschriften Grund für Streichungen

Grund für die weitreichende Absage-Aktion dürfte eine drastische Änderung im Luftverkehr sein. Da viele Fluggesellschaften und Flughäfen seit geraumer Zeit mit Personalmängeln zu kämpfen haben, hat die britische Regierung eine Regelung eingeführt, die es Fluggesellschaften ermöglicht, Flüge ohne Konsequenzen zu canceln. Zuvor bestand bei gehäuften Streichungen das Risiko, das kostbare Startrecht an einem Flughafen zu verlieren. Alle Absagen, die bis diesen Freitag gemeldet werden, haben mit der neuen Vorschrift nun keine negativen Auswirkungen mehr auf den Anbieter. Praktisch für das Unternehmen, unglaublich nervig für alle Gäste.

Mit dem Ausfall so vieler Kurzstreckenflüge soll laut British Airways sichergestellt werden, dass die Ferienflüge problemlos stattfinden können. „Während der Großteil unserer Flüge nicht betroffen ist und die Mehrheit der Kunden wie geplant verreisen kann, unterschätzen wir die Auswirkungen nicht, die das hier haben wird“, bestätigt die Fluglinie.

Schade ist trotzdem, dass durch eine solche Aktion zwar Urlaubern die Reise erleichtert wird, alle anderen Reisenden nun aber umbuchen oder sich den Preis erstatten lassen müssen. Ob sich das Ganze wohl geschickter hätte lösen können? (le mit dpa)

