In Bruchköbel fallen Schüsse. Die Polizei eilt mit zahlreichen Streifenwagen zum Tatort.

Bruchköbel – In Bruchköbel im hessischen Main-Kinzig-Kreis sind am Donnerstagmorgen (27.02.2020) Schüsse gefallen. Ein 50 Jahre alter Mann gab an, an einer Unterführung unter der Landstraße L3195 im Stadtteil Niederissigheim sei mehrmals auf ihn gefeuert worden. Verletzt wurde er laut den Ermittlern nicht. Der Schütze war zunächst flüchtig. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot an.

Mehr dazu in Kürze.