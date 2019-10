Bank kauft massenweise falsches Gold von 21-Jährigem: Bundesbank kennt keinen vergleichbaren Fall

Prozessauftakt: Der Angeklagte soll der Sparkasse Göttingen im Jahr 2016 in zehn Fällen wertlose vergoldete Barren und Münzen als echtes Gold verkauft und dafür 300.000 Euro kassiert haben.

Mutter ist mitangeklagt

von Bernd Schlegel schließen

Die Bundesbank kennt keinen vergleichbaren Fall: Am Dienstag hat in Göttingen ein Prozess um den Verkauf von Falschgold an eine Bank begonnen.