Experiment gescheitert? Erste vegane Burger-King-Filiale bietet wieder Fleisch an

Von: Helena Gries

Teilen

Acht Monate nach der Eröffnung einer rein veganen Burger-King-Filiale in Wien bietet die Restaurantkette am Standort im Westbahnhof wieder Fleisch an. (Symbolfoto) © Imago

Burger King eröffnet ein Restaurant, das ganz ohne Fleisch auskommt. Acht Monate später ist der vegane Burger King jedoch wieder Geschichte.

München/Wien – Die Fast-Food-Kette Burger King ist seit Jahrzehnten bekannt für deftige Burger, Pommes und frittiertes Hähnchen. Doch seit einiger Zeit geht die Schnellrestaurantkette mit veganen Angeboten neue Wege.

In den zahlreichen Filialen in Deutschland werden bereits für alle Burger mit Rindfleisch und fast jedes andere Fleischgericht auch entsprechende vegetarische Alternativen angeboten. Allerdings musste Burger King diesbezüglich schon einen Rückschlag hinnehmen. Die Fast-Food-Kette hatte nach Undercover-Recherchen ihr veganes Label „V-Label“ verloren.

Burger King Gründer James McLamore, David Edgerton Hauptsitz Miami, Florida, Vereinigte Staaten Gründung 1954

Veganes Burger-King-Restaurant: Produkte ohne Fleisch am Wiener Westbahnhof

In Österreichs Hauptstadt Wien hatte im vergangenen Jahr ein komplett veganes Burger-King-Restaurant eröffnet. In der Filiale am Westbahnhof in Wien wurden unter grünem Label ausschließlich Produkte ohne Fleisch angeboten, außerdem wurden keine Milch- oder Eiprodukte angeboten. Das Konzept kam gut an, in den ersten Tagen nach der Eröffnung bildeten sich lange Schlangen vor dem Restaurant. Doch das vegane Experiment hat scheinbar nur ein paar Monate gedauert.

Grünes Logo ade in Wien: Erste vegane Burger King-Filiale nimmt Fleisch wieder ins Sortiment

In der ersten rein veganen Burger King-Filiale in Österreich wird nun allerdings auch wieder Fleisch serviert. Wie zahlreiche österreichische Medien berichten, wird der Standort wieder zu einer regulären Filiale umgestaltet. Das in Grün-Weiß gestaltete Burger-King-Logo wird wieder durch das klassische Rot-Gelb ersetzt.

Bei der veganen Filiale, die im Juli 2022 im Wiener Westbahnhof eröffnete, habe es sich um ein Pilotprojekt gehandelt, heißt es vonseiten der TQSR Group, dem österreichischen Franchise-Nehmer der Marke Burger King. Die Nachfrage nach Burgern mit Fleisch sei jedoch wieder gestiegen. Das Unternehmen sei der steigenden Nachfrage vieler Gäste nachgekommen, am Westbahnhof in Wien auch wieder das gesamte Sortiment anzubieten.

Eine vegane Rückkehr an diesem Standort sei Medienberichten zufolge jedoch nicht ausgeschlossen. Derzeit werde österreichweit bereits nach einer passenden Alternative für das rein vegane Burger-King-Restaurant gesucht. (hg)