Im Griechenland-Urlaub: Vater kippt bei Rechnung für Calamari und Getränke aus den Latschen

Von: Alina Schröder

Als ein Familienvater im Griechenland-Urlaub die Rechnung in einem Restaurant bekommt, traut er seinen Augen nicht. © Michael Bihlmayer/Imago

Ein Mann verbringt mit seiner Familie die Ferien in Griechenland. Als sie in einem Restaurant Essen und Getränke bestellen, schlägt die heitere Urlaubsstimmung um.

Mykonos Stadt – Im Urlaub lassen es sich viele Touristinnen und Touristen so richtig gut gehen. Egal ob Restaurantbesuche, Ausflüge mit dem Mietwagen oder Attraktionen – für eine schöne und unvergessliche Zeit wird gut und gerne mal mehr Geld in die Hand genommen. Dass es am Ende dann doch teurer wurde, als geplant, musste ein Familienvater nun im Griechenland-Urlaub am eigenen Leib erfahren.

Aufdringlicher Kellner und teures Essen: Mann schildert Erfahrung aus dem Griechenland-Urlaub

Wie der Vater in einem Reddit-Post auf dem Subreddit „GreeceTravel“ schreibt, seien er und seine Familie zur Mittagszeit auf der Insel Mykonos in ein Restaurant eingekehrt und letztendlich dort abgezockt worden. Ein Kellner des Restaurants hat dem Mann zufolge gesagt, dass sie die Liegestühle im Lokal nutzen könnten, insofern sie „zwei Getränke kaufen“. „Wir dachten, das sei kein schlechtes Angebot und gingen darauf ein“, heißt es.

Doch die gute Stimmung sei recht schnell gekippt, denn der Kellner sei äußerst aufdringlich gewesen. „Als wir uns niederließen, drängte er uns immer wieder, etwas zu bestellen“, schreibt der Familienvater. Nachdem er ein Bier und seine Frau ein Mojito bestellt hatten, habe er ihnen auch zwei Milkshakes für die Kindern aufgeschwatzt. Bei der Frage nach der Getränkekarte und den Preisen sei der Angestellte ausgewichen.

Da die vierköpfige Familie nahezu eine Stunde in dem Lokal auf Mykonos verbracht habe, bestellten sie schließlich etwas zu Essen. Der Kellner habe die Calamari empfohlen, die auf der Speisekarte mit 19 Euro angegeben gewesen wären. Die Tintenfischringe würden mit einem Salat und Brot serviert, was nicht extra berechnet würde. Doch als der Vater die Rechnung sah, traute er seinen Augen kaum.

„Belasteten die Karte wirklich mit 360 Euro“: Vater stinksauer über hohe Restaurant-Abzocke

„Die Calamari kosteten 148€, die Milchshakes, die wir nie wollten, aber für unsere Kinder bestellen mussten, kosteten jeweils 38€, und der Salat und das Brot, von denen uns gesagt wurde, sie seien kostenlos, kosteten 28€ bzw. 14,50€“, wütet er auf Reddit. Insgesamt kostete das Mittagessen die Familie schlappe 360,80 Euro. Die Summe habe der Tourist nicht auf sich sitzen lassen wollen und beschwerte sich prompt beim Personal. „Ich wurde wütend und sagte dem Kellner und der Kassiererin, dass dies nicht stimme“, erzählt er.

Der Kassierer habe dann die den oberen Teil der Rechnung mit den Transaktionsdaten, dem Namen und der Adresse des Restaurants abgerissen. „Sie verlangten sogar noch eine Unterschrift von mir und belasteten die Karte wirklich mit 360 Euro“, so der Familienvater. Mit dem Veröffentlichen des Vorfalls will er laut eigener Aussage andere Reisende vor solchen Abzocker-Restaurants schützen. Im Ausland sollten Urlauberinnen und Urlauber stets auf der Hut sein: Der Zusatz „coperto“ auf der Restaurantrechnung in Italien hat eine wichtige Bedeutung.

Restaurant auf Griechenland-Insel Mykonos sorgt im Netz für Entsetzen

Unter dem Reddit-Post finden sich viele tobende Nutzerinnen und Nutzer. „Du könntest versuchen, es bei der Polizei zu melden“, heißt es dort unter anderem. Einem User kommt die Geschichte jedoch bekannt vor: Ich war vor zwei Wochen auf Mykonos. Unsere Reiseleiterin hat uns vor diesem Ort gewarnt. Sie und ihre Kollegen boykottieren diesen Ort, weil die Leute dort so sehr betrogen werden. Es tut mir leid, dass das passiert ist.“

Dass die Preise in dem genannte Restaurant auf der griechischen Insel Mykonos zu hoch sind, finden auch andere Besucherinnen und Besucher. In Google-Rezensionen heißt es zwar, dass der Strand direkt am Restaurant sehr schön, Essen und Trinken dort aber ziemlich teuer seien. „Absoluter Betrug. Dies ist ein Ort, von dem sich alle Touristen fernhalten sollten“, schreibt etwa ein Nutzer. Eine andere Familie erlebte derweil eine Alptraum-Reise auf einem Kreuzfahrtschiff. (asc)