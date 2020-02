Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Calden - Suche nach der Ursache geht weiter

Feuer in einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel: Der Bewohner stirbt.

Polizei ermittelt

von Diana Rissmann

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Calden (Landkreis Kassel) kommt ein Mann ums Leben. Die Polizei setzt die Ermittlungen an der Brandstelle fort.