Camping in Spanien: Geplantes Resort sorgt für Ärger

Von: Judith Finsterbusch

Spanien ist bei Campern beliebt. Ein geplantes Camping-Resort stößt jetzt aber nicht bei allen auf Begeisterung. © Ángel García

In einem Naturschutzgebiet an der Küste von Spanien soll ein neues Camping-Resort gebaut werden. Die Details zu dem Projekt stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Camping in unberührter Natur: Resort für Camper am Cabo Cope geplant

Águilas - Auch in Spanien ist der Camping-Boom ein Dauer-Thema, und nicht alle sind begeistert von den vielen Wohnmobilen, die vor allem an der Mittelmeerküste fahren und stehen. Jetzt sorgt ein geplantes Resort für Camper für Aufsehen: Es soll ausgerechnet in ein Naturschutzgebiet an einem der letzten unberührten Küstenstreifen am Mittelmeer gebaut werden. Wo das Camping-Resort in Spanien gebaut werden soll und was genau geplant ist, verrät costanachrichten.com.

Die zuständige Landesregierung hat nun eine wichtige Genehmigung für das geplante Camping-Resort in Spanien erteilt. Auch das Rathaus scheint gewillt, eine Baugenehmigung für den Campingplatz im Naturschutzgebiet zu vergeben. Umweltschützer sind jedoch alles andere als begeistert.