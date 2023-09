Tödlicher Unfall in Italien: Wohnwagen explodiert, Junge (10) stirbt im Familienurlaub

Von: Felina Wellner

Feuerwehr im Einsatz nach Wohnwagen-Explosion. © Screenshot Vigili del Fuoco/ICaro Tv

Urlaubshorror auf Sardinien: ein Zehnjähriger fällt einem explodierendem Wohnwagen zum Opfer. Sein Vater hat sich mit den Flammen angelegt, um ihn zu retten – erfolglos.

Olbia – Auf Sardinien soll eine brennende Gasflasche am Mittag des 31. August Explosionen ausgelöst haben. Ein Zehnjähriger kam dabei ums Leben, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Rettungskräfte konnten das tragische Schicksal nicht aufhalten – in den Trümmern des Wohnwagens fanden sie die verkohlte Leiche.

Ein Gasunfall mit Folgen: Junge stirbt bei Wohnwagen-Explosion im Familienurlaub in Italien

Die junge Familie befand sich auf einem Zwischenstopp am Strand von Bados, einem beliebten Urlaubsort Italiens. Sie parkten ihren Wohnwagen auf dem unbefestigten Küstenweg inmitten mediterraner Vegetation, heißt es in der ANSA-Meldung. Ein Tourist berichtet der Agentur, was er nahe dem Unfallort zu sehen bekam. Er sei mit seiner Freundin am Strand gewesen und habe es zweimal hintereinander Knallen gehört, „gefolgt von weiteren kleinen Explosionen und Flammen, die ganz in der Nähe von uns und unserem Auto waren.“ Er schildert weiter:

Ich dachte nicht, dass sich jemand im Wohnwagen befand, erst später hörte ich die Schreie einer Frau.

Die panischen Schreie stammten von der Mutter. Sie soll laut der italienischen Tageszeitung Corierre della Sera zufolge aus Sorge um ihren Sohn mehrfach zusammengebrochen sein. Sie selbst habe sich in Sicherheit bringen können, doch der Zehnjährige befand sich noch im Wohnwagen. Die junge Familie habe sich dort für einen Mittagsschlaf zurückgezogen, als es zu einem Gasaustritt kam und die Flasche für ihren Campingkocher Feuer fing. Immer wieder kommt es zu Gefahrensituation wegen brennender Gasflaschen – zuletzt auf der Autobahn in Gräfelfing.

Stundenlanger Löscheinsatz – Folgen treffen italienisch-ungarische Familie hart

Dass der Junge in den Flammen stirbt, wollte sein Vater mit allen Mitteln vermeiden und versuchte ihn mit allen Mitteln aus den Flammen zu ziehen, berichtet Corierre della Sera weiter. Als er schließlich aufgeben musste, waren 40 Prozent seines Körpers mit schweren Verbrennungen versehen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Verbrennungszentrum des Krankenhauses von Sassari gebracht.

Auch die Natur erlitt Brandfolgen: Ein halber Hektar ist laut ANSA-Informationen zu Asche geworden. Über zwei Stunden lang waren mehrere Teams der Feuerwehr von Olbia, Freiwillige des Zivilschutzes von Golfo Aranci und ein Hubschrauber im Einsatz.