„Keinen ruhigen Tag mehr für Behörden und Politiker“: Vollzeit-Klima-Kleberin verspricht radikale Aktionen

Von: Moritz Bletzinger

Muss Klima-Streik so radikal sein? Ja! Sagt Marina Hagen-Canaval. Sie ist Mitglied der „Letzten Generation“ und kündigt Dauert-Protest an.

Vorarlberg – Ab September ist Marina Hagen-Canaval Vollzeit-Aktivistin. Sie hat ihren Job in einer IT-Firma endgültig an den Nagel gehängt, um mehr Zeit für die „Letzte Generation“ zu haben. Hagen-Canaval, Spitzname Mina, gehört zu den prominentesten Gesichtern der Gruppe in Österreich.

Mina will, dass die Regierung einen Plan vorlegt, wie sie mit der Klima-Katastrophe umgehen will. Die Aktivistin verspricht auf Instagram: „Bis dahin bleib‘ ich laut, hysterisch und psychisch krank!“

„Alle anderen Protestformen wurden ignoriert“: Klima-Aktivistin Hagen-Canaval kündigt radikale Aktionen an

Ähnlich äußerte sich die 27-Jährige auch in einem Interview mit der Krone. Sie erklärte, radikale Aktionen seien notwendig. „Alle anderen Formen des Protests wie Petitionen, symbolischer Aktivismus oder angemeldete Demos wurde ignoriert“, klagt Hagen-Canaval. Sie kündigt an: „Es wird keinen ruhigen Tag mehr für Behörden und Politiker geben, bis sie nicht endlich ihren Job erledigen und unser Klima schützen. Ich will nicht, dass mich ein Kind in Zukunft einmal fragt: Ihr habt doch gewusst, was auf uns zukommt, warum hast du nichts getan?“

Marina „Mina“ Hagen-Canval: Die 27-Jährige hat ihren Job für Protestaktionen mit der „Letzten Generation“ gekündigt. © Letzte Generation/Andreas Stroh

Hagen-Canaval beschreibt sich als „Feueralarm“ für die Politik. Protestformen wie Straßenblockaden spüren aber erst einmal „normale Bürger“, nicht direkt die Politik. Für die Klimaaktivisten ist das der einzige Weg: „Wir wollen durch die Störung des fossilen Alltags politischen Druck erzeugen.“

„Wir werden mit Hass und Gewalt überschüttet“: Klimaaktivistin hat Angst vor der Zukunft

Die Reaktionen der Autofahrer machen ihr Angst. „Wir werden mit Hass und Gewalt überschüttet. Es bricht mir das Herz. Ich will gar nicht wissen, wie diese Menschen reagieren, wenn Wasser und Nahrung wirklich mal knapp werden“, sagt sie. Natürlich mache sich die „Letzte Generation“ mit Klebe-Blockaden nicht beliebt, das ist Hagen-Canaval bewusst.

Aber: „Wir sind für alle Menschen auf der Straße, auch für diejenigen, die uns beleidigen“, erklärte der deutsche Klimaaktivist Theodor Schnarr in einem Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Mitglieder der „Letzten Generation“ erleben immer wieder schlimme Attacken, wollen sich davon aber nicht einschüchtern lassen. (moe)