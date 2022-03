Caritas in Deutschland – die Organe

Caritas in Deutschland: Gründung, Mitglieder, Aufgaben

Deutscher Caritasverband

Eines der wichtigsten Mottos des Deutsche Caritasverbands lautet: Wir stärken die Schwächsten in ihren Krisen. Wissenswertes über die Caritas und ihre Entwicklung.

Freiburg – „Caritas“ ist lateinisch und bedeutet auf Deutsch u. a. „Liebe“, „Hochschätzung“ oder „Nächstenliebe“. Der Deutsche Caritasverband (DCV) ist der katholische Verband der Freien Wohlfahrtspflege und Deutschlands größter soziale Arbeitgeber im Land: Etwas mehr als 690.000 Menschen arbeiten beruflich in den rund 25.000 Einrichtungen und Diensten der Caritas bundesweit. In ihren Einrichtungen und Diensten bietet die Caritas wirksame Hilfen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Sie gestaltet zudem die sozial- und gesellschaftspolitische Entwicklung mit. Die Zentrale des Deutschen Caritasverbandes liegt in Freiburg (mit zwei Hauptvertretungen in Berlin und Brüssel) und ist für die Interessenvertretung der Caritas auf bundespolitischer und europäischer Ebene zuständig. Eva Maria Welskop-Deffaa ist seit November 2021 Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Davor war sie seit dem Jahr 2017 Mitglied des Vorstands, zuständig für Fach- und Sozialpolitik.

Caritas in Deutschland – die Geschichte

Not sehen, darauf reagieren und handeln – unter diesem Motto wurde im Jahr 1897 von Prälat Lorenz Werthmann der Charitasverband für das katholische Deutschland und damit der Grundstein für die heutige Arbeit der Caritas in Deutschland gelegt. Bald entstanden weitere nationale Caritas-Organisationen in der Schweiz (1901), in Österreich (1903) und in den USA (Catholic Charities, 1910). 1916 erkannte die Fuldaer Bischofskonferenz den Caritasverband als Zusammenfassung der Diözesan-Caritasverbände zu einer einheitlichen Organisation an. 1922 hatten alle deutschen Diözesen einen eigenen Diözesan-Caritasverband. Schon damals war die Caritas die Sozialbewegung der katholischen Kirche und orientiert sich dabei an der christlichen Botschaft der Nächstenliebe. Durch ihre soziale Arbeit trägt die Caritas zur Glaubwürdigkeit der Kirche in der Öffentlichkeit bei, und stärkt gemeinsam mit ihren Partnern Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft.



Caritas in Deutschland – Strukturen in Deutschland

Ihren Sitz hat die DCV-Zentrale mit rund 430 Mitarbeitenden in Freiburg im Breisgau. Ihre Hauptvertretungen hat sie in Berlin und in Brüssel, wichtigen Orten der politischen Interessenvertretung. Im politischen Dialog macht sich die Zentrale stark für eine solidarische Gesellschaft und entwickelt eigene Konzepte und Modelle für mehr Gerechtigkeit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Sie tritt hierbei als Anwalt der Menschen auf, die ihre Interessen, ihre Bedürfnisse nicht wirksam selbst vertreten können. So nimmt sie Einfluss auf politische Entscheidungen, wie etwa auf die Gestaltung der Sozialgesetzgebung oder die Rahmenbedingungen für soziale Arbeit in Deutschland und der Europäischen Union.



Caritas in Deutschland – die Organe

Der Präsident

Der Präsident/die Präsidentin wird von der Delegiertenversammlung auf sechs Jahre gewählt und repräsentiert den Deutschen Caritasverband gegenüber Kirche und Öffentlichkeit. Er/Sie hat den Status eines eigenen Organs und den Vorsitz in allen Entscheidungsgremien, außer der Finanzkommission. Die aktuelle Präsidentin Eva M. Welskop-Deffaa wird von zwei Vizepräsidentinnen und einem Vizepräsidenten unterstützt und beraten: Dr. Irme Stetter-Karp, Gaby Hagmanns und Heinz-Josef Kessmann.

Die Delegiertenversammlung

In der Delegiertenversammlung mit bis zu 199 Mitgliedern sind alle Mitgliedsgruppen des Verbandes repräsentativ vertreten. Die Delegiertenversammlung hat alle Rechte und Pflichten einer Mitgliederversammlung. Sie entscheidet über grundlegende Fragen der Caritas und wählt den Präsidenten oder die Präsidentin und die VizepräsidentInnen. Die Delegierten sind für sechs Jahre gewählt.

Der Caritasrat

Der Caritasrat hat 30 stimmberechtigte Mitglieder und übt die Aufsicht über den Vorstand aus. Er trifft wichtige verbandspolitische Entscheidungen, genehmigt den Haushalt, nimmt den Haushaltsbericht entgegen und entlastet den Vorstand. Dem Caritasrat gehören neben dem Präsidenten/der Präsidentin und dem Generalsekretär (bis Mitte 2023, dann entfällt dieses Amt) zwölf Vorsitzende und Direktor_innen der Diözesan-Caritasverbände, sowie Vertreter_innen der Fachverbände, Vereinigungen, Orden und der Ortsebene der Caritas an. Der Caritasrat wird von der Delegiertenversammlung gewählt.

Die Finanzkommission

Die wirtschaftliche Aufsicht und Kontrolle innerhalb des Caritasrats wird durch eine Finanzkommission mit einem eigenen Vorsitzenden wahrgenommen.

Hauptamtlicher Vorstand

Die operativen Aufgaben des Gesamtverbandes nimmt ein hauptamtlicher Vorstand wahr, dessen Mandat auf sechs Jahre begrenzt ist. Der derzeitige Vorstand besteht aus Präsidentin Eva M. Welskop-Deffaa, die neben der Verbandsleitung insbesondere die Verbandsentwicklung und den Geschäftsbereich Fach- und Sozialpolitik verantwortet; sowie Hans Jörg Millies, dem Generalsekretär und Vorstand für Finanzen, Personal, unternehmerische Belange und Internationale Verantwortung.

Caritas in Deutschland – Zahlen, Daten, Fakten

Alle zwei Jahre erhebt die Zentrale des Deutschen Caritasverbandes in Zusammenarbeit mit den Diözesan-Caritasverbänden die Zentralstatistik. Die aktuellste Erhebung der Caritas von 2020 ergab diese Zahlen, Daten und Fakten:

693.082 Menschen arbeiten beruflich in den 25.064 Einrichtungen und Diensten, die der Caritas bundesweit angeschlossen sind.

Mehrere hundertausend Ehrenamtliche und Freiwillige unterstützen die hauptberuflich Beschäftigten bei deren Tätigkeiten.

Hinzu kommen 42.249 Auszubildende und SchülerInnen, 4.875 Freiwillige im Sozialen Jahr und 4.687 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Zahl der Einrichtungen und Dienste stieg im Vergleich zur letzten Erhebung um 284, die der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg um 33.207.

Der Frauenanteil der Caritas-Mitarbeitenden liegt bei 81,9 Prozent.

Von den beruflichen Mitarbeitenden sind 281.953 in den Einrichtungen und Diensten der Gesundheitshilfe tätig, 163.902 arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, 124.498 in der Altenhilfe, 83.118 in der Behindertenhilfe/Psychiatrie, 33.848 bei weiteren sozialen Hilfen und 5.763 in der Familienhilfe.

59 Prozent aller Mitarbeitenden der Caritas pflegen, begleiten und betreuen Menschen in stationären Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen, 24 Prozent arbeiten in Tageseinrichtungen wie Kindergärten oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Rund dreizehn Millionen Menschen wenden sich im Jahr an die Caritas. Sie erhalten eine fachliche Unterstützung, die sich an ihrer Situation, ihren Fähigkeiten, Grenzen und ihren selbstbestimmten Zielen orientiert. Sie finden neue Perspektiven für die Zukunft.

Caritas in Deutschland – Caritas international

Auf der Caritas-Website ist genau definiert, dass die Sozialbewegung der katholischen Kirche nicht „nur“ innerhalb der deutschen Landesgrenzen tätig ist: „Caritas international sichert das Überleben in Krisen und Katastrophen und schafft Perspektiven für Menschen, die besonders schutzbedürftig sind.“ Konkret bedeutet das, dass die Caritas-Bundeszentrale auch auf globale Ursachen und Wechselwirkungen sozialer Probleme hinweist und darauf aktiv reagiert. Das Hilfswerk Caritas international leistet als Abteilung des DCV in Freiburg die weltweite Not- und Katastrophenhilfe der deutschen Caritas. Eine der aktuell größten Aufgaben ist etwa die Organisation und Umsetzung der Hilfe für bzw. die Unterstützung von Opfern des Ukrainekriegs mithilfe von finanziellen Spenden, Sachspenden, Unterkünften oder als Alltagsbegleiter.