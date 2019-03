Chaos am Düsseldorfer Flughafen: Teile des Sicherheitsbereichs geräumt - Jetzt ist der Grund klar

Weil Teile des Sicherheitsbereich am Flughafen in Düsseldorf geräumt werden mussten, müssen viele Reisende erneut durch die Sicherheitskontrolle.

Update 09.59 Uhr: Weil Passagiere eine Nottür geöffnet haben, hat der Düsseldorfer Flughafen am Freitagmorgen Teile des Sicherheitsbereichs zeitweise geräumt. Etwa 6500 Passagiere, die schon die Kontrollen passiert hatten, mussten wieder zurück in den öffentlichen Bereich, wie ein Airportsprecher sagte. Einige Passagiere hätten nach dem Boarding ihre Flugzeuge wieder verlassen müssen. Nach etwa zwei Stunden seien alle Gates wieder geöffnet worden. An den Kontrollen kam es allerdings zu langen Schlangen. „Das sind natürlich Mengen an Passagieren, die jetzt erstmal wieder durch alle Kontrollen müssen“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatten drei Passagiere, die mit einem Flug aus einem Nicht-EU-Land angekommen waren, die Taste einer Nottür betätigt und sie so geöffnet. Dadurch sei ein Alarm ausgelöst worden. In diesem Fall greife ein Standard-Prozedere, das die Räumung aller drei Gates vorsehe, teilte der Flughafen mit. Passagiere in gelandeten Maschinen hätten zunächst im Flugzeug sitzen bleiben müssen, sagte die Polizeisprecherin.

Zu den Auswirkungen auf den Flugverkehr machte der Airport zunächst keine genauen Angaben. Zahlreiche Maschinen seien verspätet. Einige Flüge etwa nach München, Paris und Prag wurden annulliert - es sei aber unklar, ob die Räumung der Gates der Grund dafür sei.

Düsseldorf ist der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens und der drittgrößte in Deutschland. Für Freitag waren 634 Flugbewegungen mit rund 75 000 Passagieren geplant.

Update 08.57 Uhr: Nach der Räumung von Teilen des Sicherheitsbereichs am Düsseldorfer Flughafen wurde der Betrieb an zwei von drei Flugsteigen am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Die Sperrung der Gates A und C sei aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen. Allerdings gebe es noch lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, da alle Passagiere erneut überprüft werden müssten.

Chaos am Flughafen Düsseldorf: Die Erstmeldung

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen müssen Teile des Sicherheitsbereichs geräumt werden. Es habe eine Vermischung von kontrollierten und unkontrollierten Reisenden gegeben, teilte der Flughafen am Freitagmorgen mit. Die Passagiere müssten nun erneut durch die Sicherheitskontrolle. Wie viele Reisende davon betroffen sind, war zunächst unklar.

dpa

Lesen Sie auch:

Ein ähnlicher Fall ereignete sich vergangenen Sommer am Flughafen München.

Nächste peinliche Flugzeug-Panne: Außenminister Maas sitzt in Mali fest - Das war die Ursache.