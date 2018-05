18-Jähriger soll 15-Jährige vergewaltigt haben - Mädchen entkommt aus Keller

Im Keller eines Mehrfamilienhaus soll ein 18-Jähriger ein 15 Jahre altes Mädchen vergewaltigt haben. Auch eine 23-Jährige wurde auf einem Parkplatz sexuell missbraucht.

Chemnitz - Ein 18-Jähriger soll in Chemnitz ein 15 Jahre altes Mädchen im Keller eines Mehrfamilienhauses vergewaltigt haben. Gegen den Syrer wurde Haftbefehl erlassen. Er ist laut Polizei flüchtig mit dem Opfer bekannt und wurde noch am Samstag festgenommen.

Am Sonntag erließ eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl. Die 15-Jährige habe nach ihrer Flucht aus dem Keller am Samstag wegen der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, hieß es. Dort vernahm sie die Polizei am Sonntag.

23-Jährige auf Parkplatz sexuell missbraucht

Ebenfalls am Samstag soll es im Stadtzentrum von Chemnitz zu einer weiteren Vergewaltigung gekommen sein. Eine 23-Jährige habe kurz vor Mitternacht einen Streifenwagen angehalten und die Straftat angezeigt, teilte die Polizei mit.

Laut ihrer Aussage sei sie auf einem Parkplatz unweit des Marx-Monumentes sexuell missbraucht worden. Aufgrund der Täterbeschreibung wurde wenig später ein 46-Jähriger festgenommen. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen sei der Mann am Sonntag wieder entlassen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

dpa

