Polizei dementiert Bericht über Unfall-Gaffer - „Niemand hat die Sperrung durchbrochen“

Es muss doch möglich sein, dass sich wenigstens einer der Beamten/Sanitäter/umstehenden Personen solche Personen krallt und diese zur Rechenschaft zieht!?! Was stimmt eigentlich nicht mit diesen Leuten, die ihr Handy zücken und das Ganze filmen? Das entsetzliche an dieser Sache ist, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit nur dazu dient, um im Bekanntenkreis für fünf Minuten im Mittelpunkt zu stehen bis es alle mal gesehen haben. Danach ist es wieder nutzlos und wird gelöscht...

So etwas ist doch unter aller Sau. Schämen sich solche Gaffer nicht???? Mache Menschen haben vor nichts Respekt, die sollten endlich mal vor den Kadi kommen und eine abschreckendes Strafe bekommen. So richtig mit Foto und so, alles in den Medien veröffentlichen. Aber wehe ihren Angehörigen ergeht so etwas, dann wird aber laut und lange nach der Justiz gerufen. Abscheulich😡 kann ich nur sagen und der Gesetzgeber schaut hilflos zu und unternimmt nix. Zum 🤮🤮🤮🤮