China: Boeing 737 mit 132 Menschen an Bord abgestürzt - offenbar großes Feuer an Unglücksstelle

Von: Sven Hauberg

In China ist eine Boeing 737 der China Eastern Airlines abgestürzt (Archivbild). © Markus Mainka/Imago

Schweres Flugzeugunglück in China: Eine Boeing 737 mit 132 Menschen an Bord ist im Südwesten des Landes abgestürzt.

München/Wuzhou - In China* hat sich ein schweres Flugzeugunglück ereignet: Wie Staatsmedien am Montagnachmittag (Ortszeit) berichteten, ist eine Boeing 737 der China Eastern Airlines mit 132 Menschen an Bord in der Provinz Guangxi abgestürzt. In ersten Berichten war noch von 133 Menschen die Rede. An Bord des Flugzeugs sollen sich neun Besatzungsmitglieder und 123 Passagiere befunden haben. Bestätigt wurde das Unglück auch von der chinesischen Luftfahrtbehörde.

Das Unglück ereignete sich demnach nahe der Stadt Wuzhou in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng. Die Provinz Guangxi liegt im Südwesten Chinas, an der Grenze zu Vietnam. Über Opferzahlen ist noch nichts bekannt. Wie der staatliche Fernsehsender CGTN mitteilte, sind Rettungsteams auf dem Weg zur Unglücksstelle. Die Maschine vom Typ Boeing 737-800NG war auf dem Weg von Kunming (Provinz Yunnan) nach Guangzhou (Provinz Guangdong*). Der Absturzort liegt rund 300 Kilometer vom Zielflughafen entfernt.

In den sozialen Medien wurden mehrere Videos geteilt, die die Unglücksstelle zeigen sollen. Auf den Bildern, deren Echtheit nicht bestätigt werden kann, sind ein brennende Waldstück und starker Rauch zu sehen.

