China: Corona-Rekordzahlen trotz Lockdown – Behörden trennen Babys und Kleinkinder von Eltern

Von: Kai Hartwig

Chinas Corona-Zahlen bleiben hoch, obwohl sich die größte Stadt im Lockdown befindet. Der Ärger in der Bevölkerung wächst, auch wegen drastischer Maßnahmen.

Shanghai – In China verzeichneten die Behörden einen wochenlangen Anstieg der Corona-Zahlen. So wurden am Montag (4. April) den zweiten Tag in Folge landesweit über 13.000 Corona-Neuinfektionen registriert. Besonders betroffen ist die größte Stadt Chinas: Shanghai. In der Wirtschaftsmetropole mit 25 Millionen Einwohnern wurden allein 9.000 aller Neuinfektionen festgestellt.

Um die ungebremste Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, fährt China seit Beginn der Pandemie eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Das bedeutet, dass schon bei einzelnen Corona-Fällen ganze Städte oder Regionen von der Außenwelt abgeriegelt werden. Als das Coronavirus landesweit wütete, machte China sogar seine Grenzen dicht und erschwerte seinen Bürgern zudem das Reisen.

Corona in China: Harter Lockdown in Shanghai – Babys werden von Eltern getrennt

Derzeit muss sich auch die größte Stadt des Landes mit entsprechend harten Corona-Maßnahmen abfinden. Um den Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen, verhängten die Behörden in Shanghai Ende März einen Zwei-Phasen-Lockdown. Dabei sollten zuerst der Ostteil und dann der Westteil der Stadt nacheinander für je vier Tage abgeriegelt werden. Doch auch eine Woche nach Lockdown-Beginn dürfen Shanghais Einwohner immer noch keinen Sport im Freien treiben oder mit ihren Hunden Gassi gehen. Die Menschen haben den Eindruck gewonnen, dass der verhängte Lockdown in aller Stille verlängert wurde.

Unter der Bevölkerung der riesigen Metropole wächst der Ärger. Auch ein Eingeständnis der örtlichen Gesundheitsbehörden am Montag (4. April) trug dazu bei. Diese hätten einräumen müssen, sogar Babys und Kleinkinder nach positiven Corona-Tests von ihren Eltern getrennt zu haben.

Anwohner Shanghais stellen sich für Corona-Tests an. Polizeibeamte in Schutzkleidung weisen ihnen den Weg. © Chen Si/dpa

Corona in China: Isolation infizierter Menschen auch bei keinen oder leichten Symptomen

Die äußerst strengen chinesischen Corona-Regeln machen auch vor Familien nicht halt. So wird jeder Infizierte von nicht infizierten Menschen isoliert. Und das unabhängig vom Alter sowie auch dann, wenn die mit dem Coronavirus infizierte Person keine oder nur leichte Symptome aufweist. Shanghais Gesundheitsbehörden bestätigten, dass Kinder, die positiv getestet wurden, aber deren Familienmitglieder negativ waren, von ihren Eltern getrennt wurden.

„Wenn das Kind jünger als sieben Jahre ist, werden diese Kinder in einem staatlichen Gesundheitszentrum behandelt“, schilderte Wu Qianyu von der städtischen Gesundheitskommission die Vorgehensweise. Bei älteren Kindern oder Teenagern würde man diese im Falle einer Corona-Infektion in Quarantänezentren isolieren.

China: Corona-Lockdown in Shanghai sorgt für Ärger in der Bevölkerung – Maßnahmen „Absurd“

Auf der Plattform Weibo, dem chinesischen Pendant zu Twitter, machten sich verärgerte Eltern Luft. „Eltern müssen ‚Bedingungen‘ erfüllen, um ihre Kinder zu begleiten? Das ist absurd, es sollte ihr grundlegendes Recht sein“, schrieb ein Nutzer. Zudem wurden Videos geteilt, die Babys und Kleinkinder in staatlichen Einrichtungen zeigen. Die Aufnahmen ließen sich allerdings nicht verifizieren.

Die aufkommenden kritischen Töne aus der Bevölkerung sorgten aber nicht für ein Umdenken der Behörden in Shanghai. Behördenvertreterin Wu verteidigte vielmehr die Strategie als wesentlichen Bestandteil der „Präventions- und Kontrollmaßnahmen“ gegen das Coronavirus. Und ergänzte: „Wir haben deutlich gemacht, dass Kinder, deren Eltern ebenfalls positiv sind, am selben Ort wie die Eltern leben können.“ Um das den Bürgern von Shanghai ausreicht, bleibt abzuwarten. (kh)