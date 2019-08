Junge (3) stürzt in Gully-Schacht: Eltern stehen unter Schock - Vater reagiert goldrichtig

Vater und Mutter sind mit ihrem dreijährigem Sohn in der Stadt unterwegs, als sie den Schock ihres Lebens erleben. Ihr Sohn stürzte in einen Gully - der Vater reagierte gedankenschnell.

China - In der chinesischen Stadt Zunyi erlebte eine Familie einen enormen Schock, als Mutter, Vater und Sohn gemeinsam auf dem Gehweg spazieren. In dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der dreijährige Sohn auf einen Gully-Deckel zuläuft, der kaputt und instabil aussieht. Der Junge bleibt kurz vor dem Gully stehen, ist dann aber neugierig und tritt mit einem Fuß auf den Gully-Deckel. Ein fataler Fehler: Der Deckel gibt nach - der Junge stürzt in die Tiefe.

Junge fällt in Gully: Mutter völlig verzweifelt - Vater reagiert gedankenschnell

Plötzlich stürmen die Eltern ins Bild. Die Mutter des Dreijährigen ist schockiert und wird völlig hysterisch. Aufgeregt und hilflos trippelt sie um den Gully, während der Vater versucht mit den Füßen zuerst, in den Gully hinunterzusteigen. Doch der erste Versuch scheitert - der Mann versucht es erneut. Er legt sich auf den Bauch und begibt sich diesmal kopfüber in die Gully-Öffnung. Erschrockene Passanten rennen herbei und halten den Vater fest, der bis zu den Schultern in dem Schacht hängt.

Schock-Moment im Video: Junge stürzt in Gully - „Er fiel hinein, hielt den Kopf hoch.“

Schließlich können sie den Mann samt Sohn wieder aus dem Gully ziehen. Die Mutter ist fix und fertig, fällt erschöpft auf die Knie. Der Vater hält sein Kind überglücklich in den Armen und setzt sich ausgepowert auf den Gehweg. Ein Augenzeuge schilderte daraufhin den Schock-Moment, wie die Bild berichtet: „Es war schmutziges Wasser drin, deshalb konnte ich ihn nicht genau sehen. Er fiel hinein, hielt den Kopf hoch.“ „Der Junge hatte ziemliche Angst. Er hatte nur einige blaue Flecken an den Füßen“, erzählte der Passant weiter.

Im Anschluss an den Schock-Moment sicherte die chinesische Polizei die Unfallstelle ab und nahm die Ermittlungen zu dem kaputten Gully-Deckel auf. Einen ähnlichen Schock erlebten Eltern, als ihr kleines Baby auf die Welt kam. Die Ärzte waren erschüttert, als sie das Kind sahen, wie extratipp.com* berichtet.

spz