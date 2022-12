Massive Corona-Welle in China: Staat geht jetzt vielsagenden Schritt - Spott im Internet folgt

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

In China steigen aktuell die Corona-Infektionszahlen rasant an. © IMAGO / Kyodo News

Eine massive Corona-Welle hat China fest im Griff. Die Gesundheitskommission will nun gar keine täglichen Zahlen mehr melden.

Peking - Während die Corona-Welle in Deutschland aktuell weiter auf konstantem Niveau verweilt, explodieren die Infektionszahlen in China immer weiter. Die massive Infektionswelle hat nun Konsequenzen: China stellt die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten nach fast drei Jahren ein. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle werde nicht mehr täglich bekannt gegeben, teilte die nationale Gesundheitskommission am Sonntag mit. Eine Begründung dafür nannte die Kommission nicht.

Massive Corona-Welle in China: Gesundheitskommission will keine täglichen Zahlen mehr melden

Das Chinesische Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention werde weiterhin „Informationen über den Ausbruch zu Referenz- und Forschungszwecken veröffentlichen“, hieß es. Zur Art und Häufigkeit dieser Veröffentlichungen äußerte sich die Kommission nicht. Bei Internetnutzern in China wurde die Ankündigung zynisch kommentiert. „Das war das beste und größte Büro für gefälschte Statistiken im Land“, schrieb ein Nutzer im Onlinedienst Weibo über die Behörde, die bisher die offiziellen Corona-Daten veröffentlicht hatte. Ein weiterer schrieb: „Endlich wachen sie auf und merken, dass sie die Menschen nicht mehr täuschen können.“

China hatte erst in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende der umstrittenen Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem steigen die Corona-Zahlen massiv an. Teilweise sind Medikamente knapp und Krankenhäuser überfüllt. Auch Krematorien und Bestattungsinstitute haben wegen steigender Totenzahlen offenbar Probleme.

Wegen des Endes der Testpflicht ist es nach Behördenangaben aber inzwischen unmöglich, die Zahl der Corona-Fälle abzuschätzen. Die Behörden haben zudem die medizinische Definition von Corona-Todesfällen eingegrenzt, damit fällt die Zahl der Corona-Toten laut Beobachtern niedriger aus als sie tatsächlich ist. Offiziell wurden seit Aufhebung der Corona-Maßnahmen nur sechs Corona-Todesfälle gemeldet.

Behördenvertreter meldet mehr als eine halbe Million neue Infektionen in nur einer Stadt

Erst am Samstag hatte die Nachrichtenagentur AFP gemeldet, dass allein eine einzige Stadt in China nach Angaben eines hochrangigen Behördenvertreters täglich rund eine halbe Million neue Corona-Infektionen verzeichne. Es gebe in Qingdao jeden Tag „zwischen 490.000 und 530.000 Neuinfektionen“, wurde der Chef der dortigen Gesundheitsbehörde von einem von der regierenden Kommunistischen Partei betriebenen Internetportal zitiert.

Das Virus verbreite sich „rasend schnell“ in der im Osten des Landes gelegenen Stadt, sagte Bo Tao. Das Internetportal veröffentlichte seinen Artikel am Freitag, dieser wurde von mehreren weiteren Medien verbreitet. Auf dem Internetportal selbst wurde der Artikel aber inzwischen offenbar überarbeitet - am Samstag waren die von Bo genannten Zahlen nicht mehr zu finden. In Qingdao leben rund zehn Millionen Menschen.

Die von Bo genannten Zahlen widersprechen eklatant den offiziellen Angaben. Chinas nationale Gesundheitskommission erklärte am Samstag, dass im gesamten Land am Vortag 4103 neue Infektionsfälle registriert worden seien. Aus der Provinz Shandong, in der Qingdao liegt, wurden offiziell nur 31 neue Fälle vermeldet.