Null-Covid-Strategie in China: Selbst Fische müssen zum Corona-Test

Von: Bettina Menzel

Der Fischmarkt in Hong Kong im August 2020. In der chinesischen Hafenstadt Xiamen werden nun auch Fische auf Corona getestet. © Lo Ping Fai / Xinhua / Imago

In der chinesischen Hafenstadt Xiamen müssen jetzt nicht nur die Fischer, sondern auch Fische, Krabben und Shrimps zum Coronatest. Das Netz ist amüsiert.

Xiamen – Schon Ende 2019 erkannte der chinesische Augenarzt Li Wenliang als einer der Ersten die Gefahren des Coronavirus und warnte öffentlich. Die chinesische Polizei verwarnte ihn wegen der Verbreitung von „Gerüchten“, die Regierung versuchte den Ausbruch zunächst zu vertuschen. Bald ließ sich die Gefahr des Coronavirus aber nicht mehr leugnen: China schwenkte um und verfolgt seitdem eine strikte Null-Covid-Strategie mit strengen Maßnahmen und harten Lockdowns für Millionen von Menschen. In der Hafenstadt Xiamen müssen jetzt sogar Fische zum Coronatest.

Coronatests für Fische und Krabben: „Was reinkommt, muss getestet werden!“

Videos von Fischen, bei denen in Xiamen mit einem Wattestäbchen ein Abstrich im Mund vorgenommen wird, sorgen im chinesischsprachigen Teil des Internets für belustigte Kommentare. „Ich lache mich schlapp“, meinte ein Nutzer. „Atmen Fische durch den Mund?“, fragte jemand, da Covid-19 ja eine Atemwegserkrankung sei. Es gab auch Leute, die scherzhaft fragten, ob Teile des Meeres in einen Lockdown gehen müssten, wenn Fische positiv auf Covid getestet würden. In manchen der online verbreiteten Videos waren auch Corona-Tests bei Krabben und Shrimps zu sehen. Teilweise äußerten sich User jedoch auch positiv über die Maßnahme. „Ich verstehe nicht, warum sich so viele Leute darüber lustig machen“, hieß es etwa in einem Kommentar. „Es geht hier um die öffentliche Sicherheit.“

Ein Vertreter des Gesundheitsamtes von Xiamen bestätigte am Freitag der dpa die Praxis, nicht nur die heimkehrenden Fischer, sondern auch ihre Fische zu testen. „Was reinkommt, muss getestet werden.“ Der Distrikt Jimei hatte die Anweisung Ende Juli veröffentlicht, weil eine Gefahr durch illegalen Handel mit ausländischen Fischern auf See bestehe: „Wenn Fischer und ihr Fang an Land ankommen, müssen Menschen und Waren getestet werden.“

Warum Fische in Xiamen zum Coronatest müssen

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie, die allerdings die Wirtschaft belastet. Das Land hat sich komplett abgeschottet. Trotz der teils kontroversen, scharfen Maßnahmen erlebt der bevölkerungsreichste Staat der Welt gerade eine größere Corona-Welle, weil sich die jüngste Omikron-Variante leicht verbreitet.

Das bedeutet die Null-Covid-Strategie im Alltag der Menschen Die wenigen Menschen, die nach China einreisen dürfen, müssen meist sieben Tage in ein Quarantäne-Hotelzimmer - danach drei Tage unter Beobachtung. In Millionenmetropolen müssen sich die Menschen in der Regel alle drei Tage testen lassen. Der Nachweis des negativen Tests in der Corona-App auf dem Handy ist nötig, um überhaupt in Geschäfte, Märkte oder die eigene Wohnanlage gelassen zu werden. Auch müssen sich Menschen mit der App überall einchecken, um eine Kontaktverfolgung zu ermöglichen. Wer als Kontaktperson identifiziert wird oder in einem „Risikogebiet“ war, muss sich isolieren. Wer positiv ist, kommt ins Krankenhaus. Bei Infektionsfällen werden ganze Nachbarschaften abgeriegelt. Im Frühjahr durften beispielsweise die Bewohner Shanghais zwei Monate lang ihre Häuser nicht verlassen.

Die Gesundheitskommission in Peking berichtete am Freitag von mehr als 500 Neuinfektionen und mehr als 2000 asymptomatischen Fällen. Vor allem die Tropeninsel Hainan ist betroffen, dort sitzen derzeit zehntausende Urlauber fest. Das Büro für Meeresentwicklung in Xiamen teilte der Hongkonger Zeitung South China Morning Post (SCMP) mit, dass das Coronavirus nach Berichten vielleicht durch Fischer, die auf See in Kontakt mit ausländischen Kollegen gekommen sein könnten, nach Hainan gebracht worden sein könnte. „Wir sind nicht der einzige Ort, der das macht“, hieß es zu den Corona-Tests bei Fisch und Fischern. „Wir haben die Lektion von Hainan gelernt, wo es zu einem schweren Ausbruch gekommen ist.“ Im März gab es der SCMP zufolge bereits in Shanghai Corona-Tests an Fischen.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation gab es zunächst keinen Hinweis darauf, dass das Coronavirus über Essen oder Verpackungen übertragen werden kann. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stellte hierzu ebenfalls fest, dass es bislang keine dokumentierten Fälle gebe, die Hinweise auf eine Corona-Ansteckung bei Menschen durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder Gegenstände gegeben habe. „Eine Übertragung durch Schmierinfektionen über mit Viren kontaminierte Oberflächen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden“, so das BfR weiter (dpa/bme).