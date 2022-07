China-Rakete stürzt unkontrolliert ab: Nasa übt scharfe Kritik – „Unverantwortlich“

Von: Martina Lippl

Trümmer einer chinesischen Rakete sollen unkontrolliert auf der Erde einschlagen. Der Ort des Aufpralls ungewiss. Die Nasa ist erbost.

Colorado Springs – Es ist eine Frage der Zeit. Die chinesische Rakete vom Typ „Langer Marsch 5B“ ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Am Samstag ist die Rakete in die Erdatmosphäre eingetreten. Das teilte das Weltraumkommando der US-Armee auf Twitter mit. Sie habe sich um 18:45 Uhr deutscher Zeit über dem Indischen Ozean befunden. Genauere Angaben machte das US Space Command nicht. Unklar ist, wo die Trümmer des Flugkörpers auf die Erde niedergehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen oder besiedelte Gebiete getroffen werden, ist Experten zufolge äußerst gering.

25 Tonnen Weltraumschrott: China Rakete Typ „Langer Marsch 5B“ stürzt unkontrolliert aus dem Weltall ab

Trotzdem gab es Kritik von der Nasa. Es sei riskant und unverantwortlich, keine Informationen über die Flugbahn der Rakete „Langer Marsch 5B“ zu veröffentlichen. „Die Volksrepublik China hat keine spezifischen Flugbahninformationen weitergegeben“, schreibt Nasa-Chef Bill Nelson auf Twitter. Diese Art des Informationsaustausches sei aber „entscheidend für die verantwortungsvolle Nutzung des Weltraums und die Sicherheit der Menschen hier auf der Erde“. Insbesondere bei Raketentypen wie „Langer Marsch 5B“ bestehe „ein erhebliches Risiko für den Verlust von Leben und Eigentum“.

Eigene Raumstation: China verfolgt ehrgeizigem Weltraumprojekt

Bereits zuvor hatte China von der Nasa Kritik dafür einstecken müssen, dass die Rakete beim Eintritt in die Atmosphäre nicht in kleinere Teile zerfällt, wie es internationaler Standard sei. Doch China verfolgt sein ehrgeiziges Raumfahrtprojekt unter dem Namen Himmelspalast (Tiangong).

China baut Raumstation Tiangong (Himmelspalast) – Neuer Außenposten im All Das Kernmodul für die Raumstation heißt „Tianhe“ (Himmlische Harmonie). Es ist 16,6 Meter lang mit einem Durchmesser von 4,2 Metern. Es sorgt für Strom und Antrieb. Drei Astronauten können bis zu sechs Monaten an Bord bleiben. Drei weitere Module im All sind geplant. Darunter zwei 20 Tonnen schwere Labormodule. Die Raumstation Tiangong (Himmelspalast) ist in einer Höhe von etwa 370 Kilometern unterwegs.

Das Land hatte das zweite Modul für seine im Bau befindliche Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) am vergangenen Sonntag ins All gebracht. Die Rakete „Langer Marsch 5B“ brachte das Modul mit einem Labor innerhalb weniger Minuten in die Erdumlaufbahn. Chinas Raumfahrtbehörde sprach nach dem Start von einem „vollen Erfolg“. Das neue Modul soll an das Kernmodul „Tianhe“ andocken, das im April 2021 ins All gebracht worden war.

Die Trägerrakete vom Typ «Langer Marsch 5» ist am 23. Juli vom Raumfahrtbahnhof auf der südchinesischen Insel Hainan ab gehoben. © Guo Cheng/dpa

Danach waren bereits im Mai 2021 Überreste einer dazu genutzten Rakete nahe der Inselgruppe der Malediven in den Indischen Ozean gestürzt. „Der größte Teil“ war nach Angaben von Chinas Raumfahrtprogramm beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht und zerstört worden. Chinas Raumstation „Tiangong-1“ ist im April 2018 über dem Südpazifik abgestürzt.

China bald alleine im All? „Himmelspalast“ nimmt Gestalt an - US-Experten rechnen mit Blitzstart

China treibt sein Raumfahrtprogramm voran. Demnächst wird die Raumstation zusammengesetzt. Pekings Weltraumforscher erkunden die Mond-Rückseite, und ein Raumschiff kreist um den Mars. (dpa/ml)